Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Jeśli planujesz dziś relaks na plaży, czekają doskonałe informacje – oba oficjalne kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie miłośników morskich kąpieli. Dzięki niemal bezwietrznej aurze Bałtyk jest niezwykle spokojny, co stwarza wyśmienite warunki do bezpiecznego pływania. Zgodnie z oficjalnymi raportami z 3 sierpnia, na masztach nie ma czerwonych flag, a ratownicy bacznie czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych 20°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co oznacza niemal płaskie morze. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 4 sierpnia.

(obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza niemal płaskie morze. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 4 sierpnia. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo): panują tu identyczne, wyśmienite warunki. Termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma 20°C, a wiatr o sile 1 m/s ledwo marszczy taflę wody. Jakość wody została oceniona jako znakomita 17 lipca, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas wodnych szaleństw.

Brak silnych powiewów i wysoka jak na polskie morze temperatura wody zachęcają do spędzania czasu nad brzegiem od samego rana.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów dociera świetna wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży jest wolna od tych organizmów, a woda pozostaje czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Brak uciążliwych upałów oraz stały monitoring sanitarny sprawiają, że można korzystać z uroków Bałtyku bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Międzyzdrojach to podręcznikowy dzień na plażowanie – 23°C w powietrzu, 20°C w wodzie i niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) tworzą idealny mikroklimat do relaksu. Choć warunki są perfekcyjne, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Słońce i spokojna woda potrafią uśpić czujność, dlatego rozsądek nad wodą zawsze powinien być na pierwszym miejscu.

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