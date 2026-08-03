Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 03.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-03 11:22

Poniedziałek, 3 sierpnia, wita wypoczywających w Międzyzdrojach piękną, słoneczną aurą i idealnymi warunkami do wypoczynku nad wodą. Nadmorski kurort tętni życiem nie tylko ze względu na znakomitą pogodę, ale też wielkie emocje sportowe, ponieważ miasto przygotowuje się do startu drugiego etapu prestiżowego wyścigu Tour de Pologne 2026. Zanim jednak peleton ruszy w trasę, warto skorzystać z wyjątkowo spokojnego Bałtyku i bezpiecznie schłodzić się w morskich falach.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 03.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Jeśli planujesz dziś relaks na plaży, czekają doskonałe informacje – oba oficjalne kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie miłośników morskich kąpieli. Dzięki niemal bezwietrznej aurze Bałtyk jest niezwykle spokojny, co stwarza wyśmienite warunki do bezpiecznego pływania. Zgodnie z oficjalnymi raportami z 3 sierpnia, na masztach nie ma czerwonych flag, a ratownicy bacznie czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych 20°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal płaskie morze. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 4 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo): panują tu identyczne, wyśmienite warunki. Termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma 20°C, a wiatr o sile 1 m/s ledwo marszczy taflę wody. Jakość wody została oceniona jako znakomita 17 lipca, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas wodnych szaleństw.

Brak silnych powiewów i wysoka jak na polskie morze temperatura wody zachęcają do spędzania czasu nad brzegiem od samego rana.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów dociera świetna wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży jest wolna od tych organizmów, a woda pozostaje czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Brak uciążliwych upałów oraz stały monitoring sanitarny sprawiają, że można korzystać z uroków Bałtyku bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Międzyzdrojach to podręcznikowy dzień na plażowanie – 23°C w powietrzu, 20°C w wodzie i niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) tworzą idealny mikroklimat do relaksu. Choć warunki są perfekcyjne, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Słońce i spokojna woda potrafią uśpić czujność, dlatego rozsądek nad wodą zawsze powinien być na pierwszym miejscu.

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