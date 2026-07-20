Sinice Mielno 20.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 10:31

Planując wypoczynek w Mielnie 20 lipca, musimy niestety odłożyć plany o morskich kąpielach na boczny tor. Nad polskim wybrzeżem dominuje dziś niespokojna, sztormowa aura, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który na Bałtyku generuje fale i niebezpieczne zjawiska. W efekcie na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w Mielnie ratownicy wywiesili czerwone flagi, sygnalizując bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Mielnie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno 20.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Trudne warunki hydrometeorologiczne sprawiły, że bezpieczeństwo turystów stało się absolutnym priorytetem. Choć lokalne pomiary wskazują na umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s, to rozkołysane morze i prądy po niedawnych zawirowaniach pogodowych uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Silny wiatr, wysoka fala oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do zamknięcia wszystkich plaż w Mielnie.

Poniżej przedstawiamy pełną listę zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli:

  • Mielno 216 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
  • Mielno 218 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
  • Mielno 219 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
  • Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
  • Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
  • Mielno Morska – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
  • Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

Warto pamiętać, że prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy ignorować czerwonej flagi.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się letniego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie próbek zaplanowano na 23 lipca, co pozwala na bieżąco kontrolować sytuację biologiczną w regionie. Gdy tylko opadną wysokie fale, a ratownicy zdejmą czerwone flagi, powrót do wody będzie całkowicie bezpieczny pod kątem mikrobiologicznym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie upływa pod znakiem rześkiej, typowo nadmorskiej pogody. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku osiągnęła zbliżony poziom 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, jednak ze względu na niespokojny stan morza warunki na plaży wymagają szczególnej rozwagi. Złota zasada każdego plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników WOPR i monitoruj komunikaty na kąpieliskach, ponieważ pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki