Sinice Mielno 20.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Trudne warunki hydrometeorologiczne sprawiły, że bezpieczeństwo turystów stało się absolutnym priorytetem. Choć lokalne pomiary wskazują na umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s, to rozkołysane morze i prądy po niedawnych zawirowaniach pogodowych uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Silny wiatr, wysoka fala oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do zamknięcia wszystkich plaż w Mielnie.

Poniżej przedstawiamy pełną listę zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli:

Mielno 216 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno 218 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno 219 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Morska – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

Warto pamiętać, że prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy ignorować czerwonej flagi.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się letniego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie próbek zaplanowano na 23 lipca, co pozwala na bieżąco kontrolować sytuację biologiczną w regionie. Gdy tylko opadną wysokie fale, a ratownicy zdejmą czerwone flagi, powrót do wody będzie całkowicie bezpieczny pod kątem mikrobiologicznym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie upływa pod znakiem rześkiej, typowo nadmorskiej pogody. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku osiągnęła zbliżony poziom 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, jednak ze względu na niespokojny stan morza warunki na plaży wymagają szczególnej rozwagi. Złota zasada każdego plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników WOPR i monitoruj komunikaty na kąpieliskach, ponieważ pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka.

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