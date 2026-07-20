Sinice Mielno 20.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Spis treści
Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte
Trudne warunki hydrometeorologiczne sprawiły, że bezpieczeństwo turystów stało się absolutnym priorytetem. Choć lokalne pomiary wskazują na umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s, to rozkołysane morze i prądy po niedawnych zawirowaniach pogodowych uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Silny wiatr, wysoka fala oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do zamknięcia wszystkich plaż w Mielnie.
Poniżej przedstawiamy pełną listę zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli:
- Mielno 216 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno 218 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno 219 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Morska – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
Warto pamiętać, że prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy ignorować czerwonej flagi.
Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację
Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się letniego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie próbek zaplanowano na 23 lipca, co pozwala na bieżąco kontrolować sytuację biologiczną w regionie. Gdy tylko opadną wysokie fale, a ratownicy zdejmą czerwone flagi, powrót do wody będzie całkowicie bezpieczny pod kątem mikrobiologicznym.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Mielnie upływa pod znakiem rześkiej, typowo nadmorskiej pogody. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku osiągnęła zbliżony poziom 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, jednak ze względu na niespokojny stan morza warunki na plaży wymagają szczególnej rozwagi. Złota zasada każdego plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników WOPR i monitoruj komunikaty na kąpieliskach, ponieważ pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka.