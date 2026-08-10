Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 11:12

Po weekendzie pełnym niezwykłych emocji, gdy u wybrzeży Międzyzdrojów pojawił się kilkumetrowy wieloryb eskortowany przez ratowników WOPR, poniedziałek, 10 sierpnia, przynosi upragniony spokój i doskonałe warunki do wypoczynku. Nadmorska aura sprzyja dziś wszystkim miłośnikom morskich kąpieli, a brak silnego wiatru gwarantuje bezpieczną i przyjemną rekreację. Sprawdziliśmy dla Was aktualny stan wody i flagi na obu oficjalnych kąpieliskach w kurorcie.

Drewniana wieża ratownika na piaszczystej plaży z białą flagą. O bezpieczeństwie w Międzyzdrojach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach są dziś w pełni dostępne dla wczasowiczów. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że ratownicy zezwalają na korzystanie z uroków Bałtyku. Warunki do pływania są znakomite – wiatr jest niemal nieodczuwalny, co przekłada się na spokojną taflę wody i brak groźnych fal wstecznych. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych stref:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (920 m linii brzegowej na wschód od Molo): Kąpiel dozwolona. Temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda ma przyjemne 20°C. Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę. Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (1086 m linii brzegowej na zachód od Molo): Kąpiel dozwolona. Podobnie jak na wschodzie, temperatura powietrza sięga 22°C, a woda ma 20°C. Wiatr o prędkości 1 m/s zapewnia spokojne morze. Woda spełnia wszelkie normy czystości i bezpieczeństwa.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów bakterii – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Zarówno w strefie wschodniej, jak i zachodniej woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla kąpiących się. Służby sanitarne oraz ratownicy na bieżąco kontrolują stan wody, dzięki czemu możecie cieszyć się bezpiecznym relaksem bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Międzyzdrojach to stabilne 22°C w cieniu i bardzo spokojne morze o temperaturze 20°C przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s). Choć w głębi kraju synoptycy IMGW ostrzegają przed upałami i lokalnymi burzami, nad samym morzem panuje bardzo komfortowy, łagodny klimat. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy. Brak flagi oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem służb, ale sytuacja na morzu może zmienić się w każdej chwili – dlatego bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników WOPR.

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