Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Dla wszystkich przebywających na urlopie w tej malowniczej miejscowości mamy znakomite wiadomości. Warunki do plażowania są dziś wprost wymarzone. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych kąpielisk:

Kąpielisko Pogorzelica Centrum – woda jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 22°C , a wody w Bałtyku 19°C . Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza pozostaje spokojna i bezpieczna.

– woda jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne , a wody w Bałtyku . Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że tafla morza pozostaje spokojna i bezpieczna. Kąpielisko Pogorzelica 2 – to idealne miejsce na rodzinny relaks. Temperatura powietrza to stabilne 22°C , a chłodniejsze, orzeźwiające morze ma 19°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s nie trzeba obawiać się gwałtownych fal.

– to idealne miejsce na rodzinny relaks. Temperatura powietrza to stabilne , a chłodniejsze, orzeźwiające morze ma . Przy wietrze wiejącym z prędkością nie trzeba obawiać się gwałtownych fal. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – gwarantuje w pełni bezpieczną kąpiel. Odnotowano tu doskonałe parametry: temperatura powietrza to 22°C , temperatura wody wynosi 19°C , a delikatny wiaterek osiąga prędkość 2 m/s .

– gwarantuje w pełni bezpieczną kąpiel. Odnotowano tu doskonałe parametry: temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , a delikatny wiaterek osiąga prędkość . Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – zaprasza wszystkich entuzjastów morskich kąpieli. Woda ma dziś temperaturę 19°C, podczas gdy na plaży panuje komfortowe 22°C. Słaby wiatr o sile 2 m/s stwarza idealne warunki dla najmłodszych urlopowiczów.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Pogorzelicy nie odnotowano obecnie żadnego zagrożenia zakwitem sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda we wszystkich czterech strefach rekreacyjnych jest w pełni czysta, bezpieczna i zdatna do kąpieli. Plażowicze mogą bez żadnych obaw cieszyć się urokami orzeźwiającego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Pogorzelicy sprzyja bezpiecznemu i spokojnemu wypoczynkowi – łagodne 22°C powietrza i słaby wiatr to doskonała, komfortowa ucieczka przed dokuczliwym, ponad trzydziestostopniowym żarem, z którym mierzy się reszta kraju. Bałtyk o temperaturze 19°C zapewnia przyjemną ochłodę. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zweryfikować kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, a czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem przez cały dzień.

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