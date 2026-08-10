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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają
Dla wszystkich przebywających na urlopie w tej malowniczej miejscowości mamy znakomite wiadomości. Warunki do plażowania są dziś wprost wymarzone. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych kąpielisk:
- Kąpielisko Pogorzelica Centrum – woda jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 22°C, a wody w Bałtyku 19°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza pozostaje spokojna i bezpieczna.
- Kąpielisko Pogorzelica 2 – to idealne miejsce na rodzinny relaks. Temperatura powietrza to stabilne 22°C, a chłodniejsze, orzeźwiające morze ma 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s nie trzeba obawiać się gwałtownych fal.
- Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – gwarantuje w pełni bezpieczną kąpiel. Odnotowano tu doskonałe parametry: temperatura powietrza to 22°C, temperatura wody wynosi 19°C, a delikatny wiaterek osiąga prędkość 2 m/s.
- Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – zaprasza wszystkich entuzjastów morskich kąpieli. Woda ma dziś temperaturę 19°C, podczas gdy na plaży panuje komfortowe 22°C. Słaby wiatr o sile 2 m/s stwarza idealne warunki dla najmłodszych urlopowiczów.
Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację
Na monitorowanych kąpieliskach w Pogorzelicy nie odnotowano obecnie żadnego zagrożenia zakwitem sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda we wszystkich czterech strefach rekreacyjnych jest w pełni czysta, bezpieczna i zdatna do kąpieli. Plażowicze mogą bez żadnych obaw cieszyć się urokami orzeźwiającego Bałtyku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza pogoda w Pogorzelicy sprzyja bezpiecznemu i spokojnemu wypoczynkowi – łagodne 22°C powietrza i słaby wiatr to doskonała, komfortowa ucieczka przed dokuczliwym, ponad trzydziestostopniowym żarem, z którym mierzy się reszta kraju. Bałtyk o temperaturze 19°C zapewnia przyjemną ochłodę. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zweryfikować kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, a czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem przez cały dzień.