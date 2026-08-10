Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Warunki na plażach w Niechorzu są dzisiaj wprost wymarzone do bezpiecznej rekreacji. Na żadnym z kąpielisk ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza, że można bez przeszkód cieszyć się morskimi falami. Co niezwykle ważne, plaże w Niechorzu w sezonie 2026 mogą poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, co potwierdza najwyższe standardy czystości, bezpieczeństwa i infrastruktury.

Oto szczegółowe zestawienie aktualnych warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Niechorze 2: Temperatura powietrza wynosi 22°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co gwarantuje wyjątkowo spokojne morze. Woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje wyjątkowo spokojne morze. Woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli. Kąpielisko Niechorze Centrum: Parametry są identyczne – powietrze 22°C , woda 19°C , wiatr 2 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do pływania.

Parametry są identyczne – powietrze , woda , wiatr . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do pływania. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia: Zachęca świetnymi warunkami. Temperatura powietrza to 22°C , woda ma 19°C , a wiatr o sile 2 m/s nie powoduje silnego falowania.

Zachęca świetnymi warunkami. Temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr o sile nie powoduje silnego falowania. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia: Bezpieczne warunki i brak czerwonej flagi. Powietrze 22°C , woda 19°C , wiatr 2 m/s .

Bezpieczne warunki i brak czerwonej flagi. Powietrze , woda , wiatr . Niechorze plaża zachodnia 2: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, warunki są doskonałe: temperatura powietrza 22°C, wody 19°C, a wiatr to łagodne 2 m/s.

Warto pamiętać, że oficjalne oceny czystości wody na tych kąpieliskach potwierdzają brak zanieczyszczeń biologicznych, co pozwala na beztroską zabawę w wodzie dla całej rodziny.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z pięciu monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Choć w ostatnich dniach sanepid informował o problemach z sinicami w innych rejonach województwa zachodniopomorskiego – m.in. na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim – to otwarte wody Bałtyku w rejonie Niechorza pozostają całkowicie wolne od tego zjawiska. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków kąpieli morskich, bez ryzyka podrażnień skóry czy innych dolegliwości zdrowotnych, które towarzyszą kontaktowi z toksycznymi zakwitami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Niechorzu stwarza bardzo stabilne i przyjemne warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest idealna na plażowanie, a na morzu nie występują niebezpieczne fale ani prądy wsteczne. Woda o temperaturze 19°C może wydawać się rześka, ale doskonale chłodzi podczas letniego relaksu.

Warto zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Nawet przy tak doskonałych prognozach sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Przed każdym wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdźić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i stosować się do poleceń oraz komunikatów wygłaszanych przez ratowników. To oni dbają o to, by urlop nad Bałtykiem przyniósł wyłącznie bezpieczne i miłe wspomnienia.

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