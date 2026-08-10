Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Aura w poniedziałek, 10 sierpnia, sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi na plaży. Wszystkie cztery wyznaczone kąpieliska w Rewalu mają dziś zielone światło i nie ma na nich żadnych zakazów kąpieli. Przy brzegu wiatr jest ledwo odczuwalny, co oznacza spokojną wodę bez wysokich fal. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Rewal Centrum: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 22°C , a wody w Bałtyku 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Kąpielisko Rewal 2: Warunki są identyczne – woda nadaje się do kąpieli, temperatura powietrza to 22°C , wody 19°C , a wiatr wynosi 2 m/s .

Warunki są identyczne – woda nadaje się do kąpieli, temperatura powietrza to , wody , a wiatr wynosi . Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Zaprasza wszystkich urlopowiczów ze wspaniałą wodą o temperaturze 19°C . Temperatura powietrza to stabilne 22°C przy minimalnym wietrze 2 m/s .

Zaprasza wszystkich urlopowiczów ze wspaniałą wodą o temperaturze . Temperatura powietrza to stabilne przy minimalnym wietrze . Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, panują tu świetne warunki do wypoczynku: powietrze 22°C, woda 19°C, wiatr 2 m/s i brak jakichkolwiek czerwonych flag.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla osób obawiających się nagłego zakwitu glonów i bakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewalu nie odnotowano żadnych śladów sinic. Choć w ostatnich dniach doniesienia z innych części Pomorza, m.in. z okolic Gdyni czy Stepnicy, mówiły o konieczności zamykania plaż z powodu sinic, Rewal pozostaje bezpieczną oazą dla miłośników morskich kąpieli. Jakość wody jest stale kontrolowana, a turyści mogą bez obaw korzystać z letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Rewalu przynosi umiarkowane i bardzo przyjemne ciepło. Temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalny komfort na plaży jest bardzo wysoki. Woda w Bałtyku ma dziś 19°C, co stwarza idealne warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: przed wejściem do wody zawsze spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie to ratownicy mają ostateczny głos w kwestii naszego bezpieczeństwa.

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