Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Ratownicy nie mają dziś powodów do wywieszania czerwonych flag – morze jest niezwykle spokojne, a wiatr wieje z siłą zaledwie 1 m/s. Woda w kąpieliskach ma temperaturę 18°C, a powietrze osiąga 19°C. Przypominamy, że ze względu na trwający remont mola zachodniego kąpielisko nr 1 na Plaży Zachodniej pozostaje w tym roku zamknięte – na pozostałych ośmiu wyznaczonych strefach możemy jednak wypoczywać bez przeszkód. Oto lista bezpiecznych i otwartych kąpielisk w Darłowie:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1 – woda czysta i przydatna do kąpieli, bezpieczne warunki.

– woda czysta i przydatna do kąpieli, bezpieczne warunki. Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2 – brak ograniczeń sanitarnych, pełna gotowość ratownicza.

– brak ograniczeń sanitarnych, pełna gotowość ratownicza. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3 – woda w pełni przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi.

– woda w pełni przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 4 – bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze 18°C.

– bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze 18°C. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 2 – strefa ze wzmocnioną obsadą ratowniczą, woda przydatna do kąpieli.

– strefa ze wzmocnioną obsadą ratowniczą, woda przydatna do kąpieli. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 3 – woda czysta, brak przeciwwskazań do kąpieli.

– woda czysta, brak przeciwwskazań do kąpieli. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 4 – bezpieczne warunki tlenowe i mikrobiologiczne, kąpielisko otwarte.

– bezpieczne warunki tlenowe i mikrobiologiczne, kąpielisko otwarte. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 5 – woda bezpieczna dla zdrowia, brak flag ostrzegawczych.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Parametry wody są pod stałą kontrolą służb sanitarnych, a dzisiejszy stan morza gwarantuje czystą i bezpieczną kąpiel. Brak sinicowych kożuchów sprawia, że można bez obaw planować wejście do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda charakteryzuje się umiarkowaną temperaturą powietrza wynoszącą 19°C oraz temperaturą wody na poziomie 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) fale są minimalne, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi ulec nagłej zmianie. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem każdego dnia od godziny 10:00 do 18:00.

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