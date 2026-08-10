Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Łazach są dziś w pełni dostępne dla spragnionych morskich kąpieli. Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych warunków panujących na poszczególnych plażach:

Łazy 223B : temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s , co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę morza. Ostatnia ocena przydatności wody potwierdziła jej wysoką jakość.

: temperatura powietrza wynosi , a wody . Prędkość wiatru to zaledwie , co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę morza. Ostatnia ocena przydatności wody potwierdziła jej wysoką jakość. Łazy 224 : parametry są identyczne – powietrze ma 20°C , woda w Bałtyku 18°C , a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s ) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi na brzegu. Kąpielisko jest w pełni otwarte.

: parametry są identyczne – powietrze ma , woda w Bałtyku , a niemal bezwietrzna aura (wiatr ) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi na brzegu. Kąpielisko jest w pełni otwarte. Łazy 225B: tu również ratownicy nie widzą żadnych przeszkód do rekreacji. Powietrze i woda zachowują temperatury odpowiednio 20°C i 18°C przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s.

Choć lokalne pomiary z rana wskazują na niemal bezwietrzną aurę i spokojne morze, warto pamiętać, że według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Wybrzeża Środkowego w ciągu dnia wiatr ma skręcić na kierunek zachodni i przybrać na sile, osiągając w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Może to przynieść wzrost falowania oraz przelotne opady, dlatego zaleca się uważne obserwowanie komunikatów ratowników bezpośrednio na plaży.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ostatnich dniach wymusiły czasowe zamknięcia niektórych kąpielisk w innych częściach polskiego wybrzeża, m.in. na Półwyspie Helskim czy w Gdyni. Na monitorowanych plażach w Łazach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Warto jednak pamiętać, że sytuacja z zakwitem cyjanobakterii bywa niezwykle dynamiczna i zależy od temperatury wody oraz prądów morskich, dlatego zaleca się regularne kontrolowanie aktualnego stanu kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Łazach przynosi stabilną temperaturę powietrza na poziomie 20°C i wody sięgającą 18°C. Choć aura nie bije już rekordów gorąca z początku miesiąca, stwarza ona komfortowe warunki do spacerów i bezpiecznej rekreacji wodnej. Kluczem do bezpiecznego urlopu jest zawsze respektowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – ignorowanie tego ostrzeżenia to narażanie zdrowia i życia. Słuchanie poleceń profesjonalnych służb ratunkowych na plaży to podstawa każdego udanego wyjazdu.

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