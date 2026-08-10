Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 10:59

W poniedziałek, 10 sierpnia, nad polskie morze nadciągnął chłodny front atmosferyczny, który przyniósł upragnione wytchnienie po fali upałów, obniżając temperaturę powietrza w pasie nadmorskim. W Łazach warunki sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi – woda we wszystkich trzech monitorowanych kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag oznacza, że plaże są dziś w całości otwarte dla turystów.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Łazach. O czystej wodzie bez sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Łazach są dziś w pełni dostępne dla spragnionych morskich kąpieli. Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych warunków panujących na poszczególnych plażach:

  • Łazy 223B: temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę morza. Ostatnia ocena przydatności wody potwierdziła jej wysoką jakość.
  • Łazy 224: parametry są identyczne – powietrze ma 20°C, woda w Bałtyku 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi na brzegu. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
  • Łazy 225B: tu również ratownicy nie widzą żadnych przeszkód do rekreacji. Powietrze i woda zachowują temperatury odpowiednio 20°C i 18°C przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s.

Choć lokalne pomiary z rana wskazują na niemal bezwietrzną aurę i spokojne morze, warto pamiętać, że według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Wybrzeża Środkowego w ciągu dnia wiatr ma skręcić na kierunek zachodni i przybrać na sile, osiągając w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Może to przynieść wzrost falowania oraz przelotne opady, dlatego zaleca się uważne obserwowanie komunikatów ratowników bezpośrednio na plaży.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ostatnich dniach wymusiły czasowe zamknięcia niektórych kąpielisk w innych częściach polskiego wybrzeża, m.in. na Półwyspie Helskim czy w Gdyni. Na monitorowanych plażach w Łazach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Warto jednak pamiętać, że sytuacja z zakwitem cyjanobakterii bywa niezwykle dynamiczna i zależy od temperatury wody oraz prądów morskich, dlatego zaleca się regularne kontrolowanie aktualnego stanu kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Łazach przynosi stabilną temperaturę powietrza na poziomie 20°C i wody sięgającą 18°C. Choć aura nie bije już rekordów gorąca z początku miesiąca, stwarza ona komfortowe warunki do spacerów i bezpiecznej rekreacji wodnej. Kluczem do bezpiecznego urlopu jest zawsze respektowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – ignorowanie tego ostrzeżenia to narażanie zdrowia i życia. Słuchanie poleceń profesjonalnych służb ratunkowych na plaży to podstawa każdego udanego wyjazdu.

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