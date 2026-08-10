Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop na malowniczym Wybrzeżu Rewalskim przygotowano znakomite wiadomości – warunki na plaży w Trzęsaczu sprzyjają dziś bezpiecznej rekreacji. Zgodnie z najnowszymi pomiarami z 10 sierpnia 2026 roku, na obu lokalnych plażach nie obowiązują żadne zakazy ani ograniczenia. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza zielone światło dla kąpieli. Nad porządkiem i bezpieczeństwem na kąpieliskach czuwają wykwalifikowani ratownicy.

Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Trzęsacz – woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi dzisiaj komfortowe 22°C , natomiast woda w morzu nagrzała się do 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal.

– woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi dzisiaj komfortowe , natomiast woda w morzu nagrzała się do . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – na tym odcinku plaży panują równie wspaniałe warunki. Temperatura powietrza to 22°C, a wody 19°C przy łagodnym wietrze o sile 2 m/s. Oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają pełne bezpieczeństwo kąpiących się.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Choć w ostatnich dniach media donosiły o zakwitach sinic i czerwonych flagach na niektórych plażach w województwach pomorskim oraz zachodniopomorskim, w tym m.in. w Stepnicy czy na Półwyspie Helskim, w Trzęsaczu można wypoczywać bez obaw. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że jest ona przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i w pełni bezpieczna dla zdrowia. To świetna rekomendacja dla tego urokliwego zakątka wybrzeża, cenionego za wysokie standardy czystości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja rekreacji – optymalna temperatura powietrza wynosząca 22°C oraz orzeźwiająca woda o temperaturze 19°C gwarantują udany dzień na plaży. Bardzo słaby wiatr o sile 2 m/s sprawia, że woda jest niemal gładka. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo własne oraz bliskich powinno być zawsze priorytetem, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie