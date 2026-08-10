Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w uzdrowiskowych Dąbkach są w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Choć pogoda uległa zmianie po ostatnich upałach, woda w Bałtyku ma dokładnie taką samą temperaturę jak powietrze, co znacznie ułatwia adaptację termiczną. Dodatkowym atutem plaży Dąbki Zachód jest prestiżowe wyróżnienie Błękitną Flagą na sezon 2026, potwierdzające najwyższe standardy czystości oraz bezpieczeństwa. Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 7 sierpnia). Według pomiarów z 10 sierpnia temperatura powietrza oraz wody wynosi 18°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 7 sierpnia). Według pomiarów z 10 sierpnia temperatura powietrza oraz wody wynosi , a wiatr wieje z łagodną prędkością . Dąbki Wschód – kąpielisko II: Podobnie jak na sąsiednim odcinku, jakość wody została oceniona pozytywnie. Temperatura powietrza i wody to stabilne 18°C , a prędkość wiatru wynosi 3 m/s (dane z 10 sierpnia).

Podobnie jak na sąsiednim odcinku, jakość wody została oceniona pozytywnie. Temperatura powietrza i wody to stabilne , a prędkość wiatru wynosi (dane z 10 sierpnia). Dąbki Zachód – kąpielisko I: Plaża po zachodniej stronie również zaprasza do bezpiecznego wypoczynku. Woda i powietrze mają po 18°C przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s (pomiar z 10 sierpnia).

Plaża po zachodniej stronie również zaprasza do bezpiecznego wypoczynku. Woda i powietrze mają po przy wietrze wiejącym z prędkością (pomiar z 10 sierpnia). Dąbki Zachód – kąpielisko II: Na tym odcinku plaży ostatnie dane o warunkach pochodzą z 9 sierpnia, kiedy odnotowano temperaturę powietrza i wody na poziomie 18°C oraz nieco silniejszy wiatr o sile 4 m/s. Oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie uznana za czystą i bezpieczną. Nad otwartym Bałtykiem sytuacja pod tym względem jest obecnie bardzo dobra, w przeciwieństwie do niektórych plaż w województwie pomorskim, które w ostatnich dniach musiały zostać czasowo zamknięte z powodu uciążliwych zakwitów. Pamiętajmy jednak, że sytuacja może ulec zmianie pod wpływem wysokich temperatur i słabego wiatru, które sprzyjają namnażaniu się tych organizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Dąbkach sprzyjają spacerom i umiarkowanej aktywności – temperatura powietrza rzędu 18°C i łagodny wiatr o sile 3-4 m/s nie będą powodować przegrzania, choć woda o tej samej temperaturze może wydawać się orzeźwiająca. Warto jednak pamiętać, że chłodny front przynosi ze sobą niestabilność pogodową i ryzyko nagłych zjawisk. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty pozostaje stałe monitorowanie sytuacji bezpośrednio na plaży. Zanim wejdziesz do wody, bezwzględnie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosuj się do wszelkich poleceń i komunikatów dawanych przez ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie