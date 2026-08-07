Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Wszystkie strzeżone plaże w Międzyzdrojach zostały dziś wyłączone z użytku z tego samego, niezwykle poważnego powodu – występowania skrajnie niebezpiecznych prądów wstecznych. Choć pogoda może zachęcać do wypoczynku na piasku, a woda pod względem biologicznym jest czysta, silne prądy u podłoża fal stanowią śmiertelną pułapkę dla pływaków. Decyzją ratowników na masztach powiewają dziś czerwone flagi.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych obszarów kąpielowych:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo) – na stanowisku ratowniczym powiewa czerwona flaga . Odnotowano tu temperaturę powietrza wynoszącą 20°C oraz temperaturę wody na poziomie 20°C , przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s . Choć oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda jest biologicznie przydatna do kąpieli, silne prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.

(obszar o długości 920 metrów na wschód od molo) – na stanowisku ratowniczym powiewa . Odnotowano tu temperaturę powietrza wynoszącą oraz temperaturę wody na poziomie , przy wietrze wiejącym z prędkością . Choć oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda jest biologicznie przydatna do kąpieli, silne prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo) – również i tutaj obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli oznaczony czerwoną flagą. Warunki atmosferyczne są identyczne: temperatura powietrza i wody wynosi 20°C, a wiatr osiąga prędkość 6 m/s. Podobnie jak na wschodnim odcinku, jakość wody jest bez zarzutu, jednak prądy powrotne stwarzają zbyt duże ryzyko dla zdrowia i życia.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop nad morzem pojawia się przynajmniej jedna dobra wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Choć gwałtowny wiatr na Bałtyku utrudnia bezpieczną rekreację, to woda pozostaje czysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna pod względem biologicznym. Ostatnie oficjalne oceny przydatności wody potwierdzają jej wysoką jakość, co oznacza, że gdy tylko warunki pogodowe się uspokoją, a niebezpieczne prądy osłabną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez przeszkód sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Międzyzdrojach to umiarkowana temperatura powietrza (20°C) oraz identyczna temperatura wody (20°C), którym towarzyszy wiatr o prędkości 6 m/s. Choć pogoda zachęca do spacerów wzdłuż brzegu, silne porywy wiatru w połączeniu z aktualnymi ostrzeżeniami IMGW generują podstępne i śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku jest prosta: zawsze przed wejściem na plażę należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie tego ostrzeżenia to igranie z życiem. Należy pamiętać, że prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, dlatego kluczem do bezpiecznego urlopu jest bezwzględne słuchanie poleceń ratowników i respektowanie ich decyzji.

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