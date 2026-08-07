Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-07 11:39

Po gwałtownych zjawiskach pogodowych i silnym wietrze, które w ostatnich dniach przyniosły alerty RCB w powiecie kamieńskim, oraz przy aktualnych ostrzeżeniach IMGW przed porywami wiatru na Bałtyku, warunki nad morzem uległy gwałtownemu pogorszeniu. Dzisiaj, 7 sierpnia, na obu plażach w Międzyzdrojach ratownicy wywiesili czerwone flagi, wprowadzając bezwzględny zakaz kąpieli. Powodem tej decyzji są skrajnie niebezpieczne, silne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia każdego, kto spróbuje wejść do wody.

Czerwona flaga przy pustej wieży ratowniczej na plaży w Międzyzdrojach. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Wszystkie strzeżone plaże w Międzyzdrojach zostały dziś wyłączone z użytku z tego samego, niezwykle poważnego powodu – występowania skrajnie niebezpiecznych prądów wstecznych. Choć pogoda może zachęcać do wypoczynku na piasku, a woda pod względem biologicznym jest czysta, silne prądy u podłoża fal stanowią śmiertelną pułapkę dla pływaków. Decyzją ratowników na masztach powiewają dziś czerwone flagi.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych obszarów kąpielowych:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo) – na stanowisku ratowniczym powiewa czerwona flaga. Odnotowano tu temperaturę powietrza wynoszącą 20°C oraz temperaturę wody na poziomie 20°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s. Choć oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda jest biologicznie przydatna do kąpieli, silne prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo) – również i tutaj obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli oznaczony czerwoną flagą. Warunki atmosferyczne są identyczne: temperatura powietrza i wody wynosi 20°C, a wiatr osiąga prędkość 6 m/s. Podobnie jak na wschodnim odcinku, jakość wody jest bez zarzutu, jednak prądy powrotne stwarzają zbyt duże ryzyko dla zdrowia i życia.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop nad morzem pojawia się przynajmniej jedna dobra wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Choć gwałtowny wiatr na Bałtyku utrudnia bezpieczną rekreację, to woda pozostaje czysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna pod względem biologicznym. Ostatnie oficjalne oceny przydatności wody potwierdzają jej wysoką jakość, co oznacza, że gdy tylko warunki pogodowe się uspokoją, a niebezpieczne prądy osłabną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez przeszkód sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Międzyzdrojach to umiarkowana temperatura powietrza (20°C) oraz identyczna temperatura wody (20°C), którym towarzyszy wiatr o prędkości 6 m/s. Choć pogoda zachęca do spacerów wzdłuż brzegu, silne porywy wiatru w połączeniu z aktualnymi ostrzeżeniami IMGW generują podstępne i śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku jest prosta: zawsze przed wejściem na plażę należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie tego ostrzeżenia to igranie z życiem. Należy pamiętać, że prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, dlatego kluczem do bezpiecznego urlopu jest bezwzględne słuchanie poleceń ratowników i respektowanie ich decyzji.

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