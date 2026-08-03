Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś na plażowiczów czekają doskonałe wieści – oba oficjalne kąpieliska w Międzyzdrojach są w pełni bezpieczne i otwarte. Warunki wietrzne są wyjątkowo sprzyjające, co sprzyja spokojnej tafli wody i bezpiecznej rekreacji. Oto szczegółowe informacje z poszczególnych stref:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo): Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 23°C , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 17 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na jutro, czyli 4 sierpnia.

(obszar o długości 920 m na wschód od Molo): Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 17 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na jutro, czyli 4 sierpnia. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo): To kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej zabawy i jest otwarte. Odnotowano tu identyczne, świetne parametry – temperatura powietrza to 23°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie 17 lipca, a następne badanie kontrolne odbędzie się już jutro (4 sierpnia).

Warto pamiętać, że od jutra, czyli 4 sierpnia, w mieście wystąpią spore utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w organizacji parkowania ze względu na start drugiego etapu prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne z pobliskiej Alei Gwiazd. Planując jutrzejsze plażowanie, warto zapoznać się z komunikatami urzędu miasta, aby uniknąć problemów z dojazdem i pozostawieniem auta.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się letniej udręki, jaką są zakwity cyjanobakterii, mamy świetne wieści. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Choć w niektórych rejonach województwa zachodniopomorskiego, na przykład w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, sanepid musiał wprowadzić zakazy z powodu zakwitu toksycznych mikroorganizmów, w Międzyzdrojach plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Międzyzdrojach stwarza idealne warunki do wypoczynku: temperatura powietrza wynosi stabilne 23°C, woda w morzu ma bardzo zachęcające 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s) gwarantuje spokojne i bezpieczne morze. Pamiętajmy jednak, że warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza to zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli i nigdy nie należy go ignorować, dbając o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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