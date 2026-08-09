Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Warunki do morskich kąpieli na lokalnych plażach są dziś wyśmienite. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal idealnie spokojna, co potwierdzają również prognozy synoptyków o niskim stanie morza. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Łazach:

Łazy 223B : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , a powietrza 20°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

: Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi przyjemne , a powietrza . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Łazy 224 : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody to 19°C . Co ciekawe, w oficjalnym raporcie organizatora jako temperatura powietrza widnieje zaledwie 2°C – wszystko wskazuje jednak na oczywistą pomyłkę pisarską przy wprowadzaniu danych, gdyż rzeczywiste prognozy dla regionu wskazują na bardzo ciepły dzień z temperaturami przekraczającymi 20°C. Wiatr jest minimalny (1 m/s), a woda jest czysta i bezpieczna.

: Kąpielisko jest . Temperatura wody to . Co ciekawe, w oficjalnym raporcie organizatora jako temperatura powietrza widnieje zaledwie – wszystko wskazuje jednak na oczywistą pomyłkę pisarską przy wprowadzaniu danych, gdyż rzeczywiste prognozy dla regionu wskazują na bardzo ciepły dzień z temperaturami przekraczającymi 20°C. Wiatr jest minimalny (1 m/s), a woda jest czysta i bezpieczna. Łazy 225B: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura wody wynosi 19°C, a powietrza 20°C. Warunki wiatrowe to spokojne 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, co pozwala na bezpieczną rekreację.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość, a najnowsze doniesienia z polskiego wybrzeża wskazują, że otwarte wody Bałtyku w tym rejonie są obecnie całkowicie wolne od tego problemu. Choć gdzieniegdzie w osłoniętych zatokach czy na akwenach śródlądowych pojawiają się lokalne ostrzeżenia, plażowicze w Łazach mogą bez obaw korzystać z czystego i bezpiecznego morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela zapowiada się jako idealny dzień na relaks nad morzem. Przy temperaturze powietrza dochodzącej dziś w regionie do 25-26°C i wodzie o temperaturze 19°C, warunki są wręcz stworzone do plażowania. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s nie będzie powodował wysokich fal, co ułatwi pływanie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Nawet przy najpiękniejszej aurze bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich musi pozostać najwyższym priorytetem.

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