Gdzie można się kąpać w Kołobrzegu? Lista otwartych plaż

Mimo problemów na jednym z zachodnich odcinków, większość kołobrzeskich plaż pozostaje w pełni bezpieczna i otwarta dla miłośników morskich kąpieli. Na dziewięciu strzeżonych kąpieliskach woda spełnia wszelkie normy sanitarne, a spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że warunki do pływania są wręcz idealne.

Oto lista otwartych kąpielisk, na których woda jest w pełni zdatna do kąpieli:

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 19°C. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

– temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 19°C. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – woda o temperaturze 19°C zachęca do orzeźwienia. Kolejna kontrola sanitarna odbędzie się 18 sierpnia.

– woda o temperaturze 19°C zachęca do orzeźwienia. Kolejna kontrola sanitarna odbędzie się 18 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – bezpieczne warunki do rekreacji, temperatura wody to 19°C. Następne badanie: 18 sierpnia.

– bezpieczne warunki do rekreacji, temperatura wody to 19°C. Następne badanie: 18 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – woda czysta, o temperaturze 19°C. Następny pobór próbek zaplanowano na 18 sierpnia.

– woda czysta, o temperaturze 19°C. Następny pobór próbek zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo – popularna plaża przy molo jest w pełni dostępna, temperatura wody to 19°C. Najbliższe badanie już 11 sierpnia.

– popularna plaża przy molo jest w pełni dostępna, temperatura wody to 19°C. Najbliższe badanie już 11 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – warunki doskonałe, woda ma 19°C. Kolejna kontrola jakości wody: 18 sierpnia.

– warunki doskonałe, woda ma 19°C. Kolejna kontrola jakości wody: 18 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko – bezpieczna strefa kąpieli z wodą o temperaturze 19°C. Kolejne badanie wody już 11 sierpnia.

– bezpieczna strefa kąpieli z wodą o temperaturze 19°C. Kolejne badanie wody już 11 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – woda nadaje się do kąpieli (19°C). Następna kontrola: 11 sierpnia.

– woda nadaje się do kąpieli (19°C). Następna kontrola: 11 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – czysta woda o temperaturze 19°C. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Kołobrzegu

Niestety, fani wypoczynku po zachodniej stronie ujścia Parsęty muszą zmienić swoje plany, jeśli zamierzali korzystać z wody w rejonie osiedla plażowego TRM. Sanepid podjął decyzję o czasowym zamknięciu tego odcinka:

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – ZAMKNIĘTE. Na maszcie powiewa czerwona flaga z powodu zanieczyszczenia wody. Badania laboratoryjne próbek wody wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii (konkretnie enterokoków oraz Escherichia coli). Kąpiel w tym miejscu jest obecnie surowo zabroniona ze względu na ryzyko zdrowotne. Sytuacja na tym odcinku zostanie ponownie przeanalizowana po kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów obawiających się charakterystycznego, zielonkawego zakwitu wody płyną dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk inwentaryzowanych w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plażach wschodnich, jak i zachodnich woda jest przejrzysta i wolna od toksycznych glonów. Jedynym powodem wywieszenia czerwonej flagi na Plaży TRM jest wspomniane wcześniej punktowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne, a nie zakwit sinic.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kołobrzegu to klasyczne, umiarkowane bałtyckie lato. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i temperaturze wody na poziomie 19°C warunki są bardzo przyjemne. Niemal bezwietrzna pogoda (zaledwie 1 m/s) sprawia, że na morzu nie ma fal, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu na otwartych kąpieliskach. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników wodnych. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do morza, chroniący zdrowie i życie wypoczywających.

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