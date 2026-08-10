Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 12:27

Planując poniedziałkowy wypoczynek na kołobrzeskich plażach 10 sierpnia, warto dokładnie sprawdzić, który odcinek wybrzeża wybrać na relaks. Choć pogoda zachęca do rekreacji z temperaturą powietrza sięgającą 21°C i bardzo spokojnym morzem, to na jednej z popularnych plaż sanepid wprowadził nagły zakaz kąpieli. Powodem jest wykryte zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, przez co na kąpielisku Kołobrzeg Zachód Plaża TRM powiewa dziś czerwona flaga.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad morzem w Kołobrzegu. O zakazach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Kołobrzegu? Lista otwartych plaż

Mimo problemów na jednym z zachodnich odcinków, większość kołobrzeskich plaż pozostaje w pełni bezpieczna i otwarta dla miłośników morskich kąpieli. Na dziewięciu strzeżonych kąpieliskach woda spełnia wszelkie normy sanitarne, a spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że warunki do pływania są wręcz idealne.

Oto lista otwartych kąpielisk, na których woda jest w pełni zdatna do kąpieli:

  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 19°C. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – woda o temperaturze 19°C zachęca do orzeźwienia. Kolejna kontrola sanitarna odbędzie się 18 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – bezpieczne warunki do rekreacji, temperatura wody to 19°C. Następne badanie: 18 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – woda czysta, o temperaturze 19°C. Następny pobór próbek zaplanowano na 18 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo – popularna plaża przy molo jest w pełni dostępna, temperatura wody to 19°C. Najbliższe badanie już 11 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – warunki doskonałe, woda ma 19°C. Kolejna kontrola jakości wody: 18 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko – bezpieczna strefa kąpieli z wodą o temperaturze 19°C. Kolejne badanie wody już 11 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – woda nadaje się do kąpieli (19°C). Następna kontrola: 11 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – czysta woda o temperaturze 19°C. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Kołobrzegu

Niestety, fani wypoczynku po zachodniej stronie ujścia Parsęty muszą zmienić swoje plany, jeśli zamierzali korzystać z wody w rejonie osiedla plażowego TRM. Sanepid podjął decyzję o czasowym zamknięciu tego odcinka:

  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRMZAMKNIĘTE. Na maszcie powiewa czerwona flaga z powodu zanieczyszczenia wody. Badania laboratoryjne próbek wody wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii (konkretnie enterokoków oraz Escherichia coli). Kąpiel w tym miejscu jest obecnie surowo zabroniona ze względu na ryzyko zdrowotne. Sytuacja na tym odcinku zostanie ponownie przeanalizowana po kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów obawiających się charakterystycznego, zielonkawego zakwitu wody płyną dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk inwentaryzowanych w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plażach wschodnich, jak i zachodnich woda jest przejrzysta i wolna od toksycznych glonów. Jedynym powodem wywieszenia czerwonej flagi na Plaży TRM jest wspomniane wcześniej punktowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne, a nie zakwit sinic.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kołobrzegu to klasyczne, umiarkowane bałtyckie lato. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i temperaturze wody na poziomie 19°C warunki są bardzo przyjemne. Niemal bezwietrzna pogoda (zaledwie 1 m/s) sprawia, że na morzu nie ma fal, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu na otwartych kąpieliskach. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników wodnych. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do morza, chroniący zdrowie i życie wypoczywających.

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