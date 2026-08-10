Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 12:24

Poniedziałek, 10 sierpnia, przynosi nad polskim morzem lekkie ochłodzenie wywołane przechodzącym nad krajem frontem atmosferycznym. Choć pogoda nad Bałtykiem bywa dziś zmienna, w samym Grzybowie panują dogodne i wyjątkowo spokojne warunki do wypoczynku nad wodą. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem plażowym, który potwierdza, że lokalne kąpielisko jest w pełni bezpieczne i przygotowane na przyjęcie wczasowiczów.

Biała flaga przy stanowisku ratowniczym na plaży w Grzybowie. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Mimo docierającego nad polskie wybrzeże chłodniejszego powietrza z północnego zachodu, turyści w Grzybowie mają powody do radości. Warunki wiatrowe na plaży są wręcz idealne dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających spokoju, gdyż lokalnie nie odczuwa się silniejszych porywów sztormowych prognozowanych dla otwartego morza.

Na plaży w Grzybowie możecie dziś bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku. Oto szczegółowe parametry dla jedynego, oficjalnego kąpieliska w tej miejscowości:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Woda ma przyjemną temperaturę 19°C, a powietrze nagrzało się do 21°C. Wiatr na samej plaży jest niemal niewyczuwalny i osiąga zaledwie 1 m/s. Co niezwykle ważne, ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 6 sierpnia wykazała, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kolejna kontrola sanitarna planowana jest na 17 sierpnia.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów kluczową kwestią jest stan czystości wody i ewentualna obecność niebezpiecznych mikroorganizmów. Mamy doskonałe wiadomości: na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i wolna od jakichkolwiek ograniczeń sanitarnych, co pozwala na beztroską zabawę w falach Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek 10 sierpnia w Grzybowie to dzień z umiarkowanie letnią aurą – temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 19°C, co przy niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s) stwarza komfortowe warunki plażowe, mimo przejściowego frontu burzowego w innych rejonach kraju.

Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie plażowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajcie poleceń ratowników – ich obecność na plaży to gwarancja Waszego bezpieczeństwa!

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