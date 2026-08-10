Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Na plaży w Dźwirzynie panują dziś wyśmienite, bezpieczne warunki do rekreacji nad wodą. Brak czerwonej flagi oznacza, że ratownicy dają zielone światło do kąpieli. Oto szczegóły z ostatniego oficjalnego pomiaru:

Kąpielisko Dźwirzyno: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (potwierdzone oficjalną oceną z 6 sierpnia, kolejne badanie planowane jest na 17 sierpnia). Dzisiejsza temperatura wody wynosi przyjemne 19°C, przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C. Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna, a warunki sprzyjają nawet najmłodszym plażowiczom.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla osób obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta i bezpieczna. Chociaż w innych rejonach polskiego wybrzeża, takich jak Gdynia Redłowo czy śródlądowa Stepnica, w ostatnich dniach pojawiały się przejściowe problemy z zakwitem sinic, Dźwirzyno pozostaje pod tym względem w pełni wolne od zagrożeń. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, by zawsze rzucić okiem na aktualne oznakowanie przy stanowisku ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dźwirzynie to zrównoważone 21°C w powietrzu i 19°C w wodzie przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s). To wymarzony dzień na spokojny relaks bez walki z porywistymi podmuchami. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, a bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi powiewającej na masztach ratowników – biała flaga to zaproszenie do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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