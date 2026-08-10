Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Dla wszystkich przebywających na Wybrzeżu Rewalskim i w okolicach ujścia Dziwny napływają dziś znakomite wiadomości. Na każdym z sześciu oficjalnych kąpielisk w gminie Dziwnów obowiązuje biała flaga, co oznacza, że woda jest całkowicie bezpieczna i zdatna do kąpieli. Co więcej, początek tygodnia zbiega się z rozpoczęciem niezwykle atrakcyjnego programu lokalnych wydarzeń – od kina plenerowego po turnieje sportowe na piasku.

Oto szczegółowy przegląd dzisiejszych warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" : to najcieplejsza lokalizacja dnia dzisiejszego z temperaturą powietrza sięgającą 23°C i temperaturą wody na poziomie 20°C . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s .

: to najcieplejsza lokalizacja dnia dzisiejszego z temperaturą powietrza sięgającą i temperaturą wody na poziomie . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością . Kąpielisko morskie Dziwnówek : równie zachęcające warunki – temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 20°C , a wiatr to zaledwie delikatny zefir o sile 2 m/s .

: równie zachęcające warunki – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr to zaledwie delikatny zefir o sile . Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne : powietrze ma tu przyjemne 22°C , woda zachęca temperaturą 20°C , a prędkość wiatru wynosi uspokajające 2 m/s .

: powietrze ma tu przyjemne , woda zachęca temperaturą , a prędkość wiatru wynosi uspokajające . Kąpielisko morskie Dziwnów (główne) : idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z temperaturą powietrza 22°C , wody 20°C oraz wiatrem wiejącym z prędkością 2 m/s .

: idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z temperaturą powietrza , wody oraz wiatrem wiejącym z prędkością . Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze : stabilne, komfortowe warunki z temperaturą powietrza 22°C , wody 20°C i wiatrem o sile 2 m/s .

: stabilne, komfortowe warunki z temperaturą powietrza , wody i wiatrem o sile . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: zamyka zestawienie z identycznymi, świetnymi parametrami – powietrze 22°C, woda 20°C, wiatr 2 m/s.

Doskonałe warunki sprzyjają planowaniu dłuższego urlopu w regionie. Już za kilka dni Dziwnów stanie się także stolicą innych widowiskowych wydarzeń, w tym uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego oraz legendarnego XXIV Festiwalu Gwiazd Sportu.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiają się świetne informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie, Łukęcinie oraz Dziwnówku nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich tych lokalizacjach przeszła rygorystyczne kontrole sanitarne, co potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Można bez żadnych obaw i w pełni bezpiecznie korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze prognozy przynoszą nam stabilną aurę do plażowania w gminie Dziwnów – umiarkowana temperatura powietrza (22–23°C), wyjątkowo ciepła woda (20°C) oraz niemal bezwietrzna pogoda (2 m/s) gwarantują udany dzień na piasku. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad morzem potrafią ulec zmianie w bardzo krótkim czasie. Zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i bezwzględnie stosować się do czerwonych lub białych flag oraz poleceń ratowników. Biała flaga to zielone światło do zabawy, ale bezpieczeństwo kąpiących się powinno być zawsze bezwzględnym priorytetem.

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