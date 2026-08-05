Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-05 14:11

W środę, 5 sierpnia, plaża w Grzybowie oferuje znakomite warunki do wypoczynku i jest w pełni bezpieczna po tym, jak na początku miesiąca służby sprawnie usunęły z brzegu niebezpieczny pojemnik chemiczny wyrzucony przez morze. Przyjemne 24°C sprawia, że to idealny moment na nadmorski relaks i ucieczkę przed falami ekstremalnych upałów, które w tym tygodniu nawiedzają pozostałe regiony kraju. Sprawdziliśmy szczegółowe parametry wody i wiatru, aby ułatwić Państwu bezpieczne planowanie dzisiejszego plażowania.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Grzybowie. O bezpieczeństwie nad wodą czytaj w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Plażowicze wypoczywający w tej urokliwej miejscowości mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody, a na kąpielisku nie obowiązuje żaden zakaz kąpieli.

Aktualny stan jedynego oficjalnego kąpieliska w miejscowości przedstawia się następująco:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają ostatnie analizy sanitarno-epidemiologiczne. Temperatura wody wynosi dziś zachęcające 19°C, a powietrza 24°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje spokój, a warunki do pływania są wręcz idealne.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw cieszyć się letnią kąpielą w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi nam idealną aurę do wypoczynku nad wodą – umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 24°C w połączeniu z łagodnym wiatrem (2 m/s) stwarza doskonałe warunki do plażowania nad Bałtykiem, który w porównaniu z resztą rozgrzanej do czerwoności Polski oferuje przyjemne wytchnienie. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie wskazań ratowników oraz baczne obserwowanie koloru wywieszonej na maszcie flagi – kąpmy się tylko pod okiem profesjonalistów i nigdy nie ignorujmy czerwonej flagi.

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