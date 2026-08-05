Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Warunki na plażach gminy Dziwnów są dziś wręcz wymarzone do rekreacji. Nadmorski wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s stwarza idealne warunki do bezpiecznych kąpieli, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza pełną swobodę dla plażowiczów. Oto szczegółowe zestawienie parametrów dla poszczególnych lokalizacji z dzisiejszych pomiarów:

Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa”: Temperatura powietrza wynosi dziś 23°C , a wody aż 20°C . Spokojny wiatr sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

Temperatura powietrza wynosi dziś , a wody aż . Spokojny wiatr sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Kąpielisko morskie Dziwnówek: Na tej popularnej plaży zanotujemy dziś przyjemne 23°C w cieniu, natomiast woda osiągnęła komfortowe 20°C .

Na tej popularnej plaży zanotujemy dziś przyjemne w cieniu, natomiast woda osiągnęła komfortowe . Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Przy termometrach wskazujących 22°C powietrza i 19°C wody, jest to doskonała strefa do aktywnego relaksu.

Przy termometrach wskazujących powietrza i wody, jest to doskonała strefa do aktywnego relaksu. Kąpielisko morskie Dziwnów: Tradycyjna miejska plaża notuje parametry na poziomie 22°C dla powietrza oraz 19°C dla Bałtyku.

Tradycyjna miejska plaża notuje parametry na poziomie dla powietrza oraz dla Bałtyku. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Tutaj również panują identyczne warunki – rześka woda ma 19°C , a powietrze 22°C .

Tutaj również panują identyczne warunki – rześka woda ma , a powietrze . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk zaprasza z temperaturą powietrza 22°C i wodą ogrzaną do 19°C.

Ostatnia oficjalna ocena czystości wody dla wszystkich tych punktów została przeprowadzona pod koniec lipca i potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Dziś zaplanowano kolejne rutynowe badania kontrolne, co gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego na tutejszych plażach.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wypoczywających w tym rejonie mamy doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie i okolicach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne oraz ratownicy stale monitorują stan wody, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podczas gdy południe kraju zmaga się z upałami dochodzącymi lokalnie nawet do 40°C, wybrzeże Bałtyku w okolicach Dziwnowa oferuje znacznie bardziej znośne i przyjemne warunki. Stabilne temperatury powietrza w granicach 22-23°C połączone z delikatną bryzą o prędkości 3 m/s sprawiają, że to najlepsze miejsce na przeczekanie upalnego frontu.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: warunki nad morzem potrafią zmieniać się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu organizmu podczas słonecznych dni!

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