Sinice Grzybowo 20.07. Czy w Grzybowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 10:30

Po fali niespokojnej pogody z połowy lipca, która przyniosła silny wiatr i zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag, sytuacja nad Bałtykiem uległa wyraźnej poprawie. Dzisiejszy raport z 20 lipca przynosi świetne wieści dla wszystkich wypoczywających w Grzybowie, ponieważ lokalne kąpielisko jest bezpieczne i w pełni dostępne dla plażowiczów. Choć temperatury są rześkie, spokojne morze stwarza bardzo dobre warunki do rekreacji.

Plaża w Grzybowie z wieżą ratowniczą i białą flagą. O bezpieczeństwie nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo 20.07. Czy w Grzybowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Nadmorski pas w Grzybowie w pełni powrócił do bezpiecznego, letniego rytmu po wcześniejszych kaprysach aury i silnych prądach. Jedyne i niezwykle popularne kąpielisko w tej miejscowości jest dzisiaj otwarte, zapraszając miłośników morskich kąpieli do bezpiecznego wypoczynku. Warto dodać, że plaża w Grzybowie szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co stanowi gwarancję najwyższej dbałości o czystość i infrastrukturę.

Aktualny status i parametry kąpieliska:

  • Kąpielisko Grzybowo – status OTWARTE (brak czerwonej flagi). Oficjalna ocena stanu sanitarnego potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Ostatnie badanie wody przeprowadzono 9 lipca, a kolejny pobór próbek zaplanowano właśnie na dzisiaj, czyli 20 lipca, co gwarantuje pełen monitoring sanitarny.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed nagłym zakwitem sinic potrafi popsuć urlopowe plany, zwłaszcza w obliczu doniesień o ich występowaniu w innych rejonach kraju. Na szczęście wieści z tutejszego wybrzeża są znakomite – na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic, a woda pozostaje czysta i w pełni bezpieczna. Podczas gdy w niektórych śródlądowych jeziorach obowiązują zakazy kąpieli, wybrzeże Bałtyku w okolicach Grzybowa jest całkowicie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Grzybowie upłynie pod znakiem rześkiej, klasycznej bałtyckiej aury. Temperatura powietrza osiąga przyjemne 17°C, a woda w morzu ma dokładnie taką samą temperaturę – równe 17°C, co dla wielu może być zachętą do orzeźwiającego zanurzenia. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, dzięki czemu fale są niewielkie i nie stanowią zagrożenia. Pamiętajmy jednak, że warunki nad morzem mogą ulec zmianie w mgnieniu oka. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.

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