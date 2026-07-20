Sinice Dźwirzyno 20.07. Czy w Dźwirzynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 10:25

W poniedziałek, 20 lipca, na plaży w Dźwirzynie panuje przejściowy spokój, choć turyści muszą przygotować się na gwałtowne pogorszenie aury i nadchodzący sztorm na Bałtyku. Aktualne dane wskazują, że woda jest przydatna do kąpieli, jednak niska temperatura powietrza i morza wynosząca 17°C może nieco studzić zapał plażowiczów. To ostatnie chwile na bezpieczny spacer przed nadejściem zapowiadanych przez synoptyków silnych wichur oraz intensywnych opadów.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Dźwirzynie przy spokojnym morzu. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno 20.07. Czy w Dźwirzynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Choć nadchodzące godziny mogą przynieść dynamiczne zmiany w pogodzie nad polskim morzem, obecnie jedyne oficjalne kąpielisko w Dźwirzynie jest otwarte dla turystów. Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Warto jednak pamiętać, że w tym sezonie Bałtyk jest chłodniejszy niż zazwyczaj z powodu wcześniejszych wlewów zimnych wód z Morza Północnego.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na plaży:

  • Kąpielisko Dźwirzyno – woda jest oficjalnie przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości wody pochodzi z 9 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na dziś, czyli 20 lipca). Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody w morzu to również 17°C, a wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich osób planujących dzisiejszy wypoczynek – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Brak zakwitu tych toksycznych mikroorganizmów oznacza, że jedyną barierą przed wejściem do morza może być dzisiaj wyłącznie orzeźwiająca temperatura wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Dźwirzynie to klasyczne rześkie lato: temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ta przejściowa stabilizacja ulegnie jednak szybkiemu pogorszeniu, jako że synoptycy zapowiadają nadciągający nad Bałtyk silny sztorm z porywami wiatru przekraczającymi nawet 90 km/h. Nasza złota zasada brzmi: zawsze uważnie obserwujcie maszty ratownicze i bezwzględnie stosujcie się do ich poleceń. Gdy pojawi się czerwona flaga, natychmiast zrezygnujcie z kąpieli – przy nadchodzącym sztormie Wasze bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem!

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