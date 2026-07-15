Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Po gwałtowniejszym początku miesiąca, kiedy silny wiatr i prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag w wielu zachodniopomorskich kurortach, sytuacja uległa całkowitej poprawie. Wszystkie sześć oficjalnych kąpielisk w gminie Dziwnów jest dziś w pełni otwartych, a woda na każdym z nich została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Ostatnia ocena czystości wody z 13 lipca potwierdza jej doskonałą jakość. Oto szczegółowy wykaz plaż, na których można dziś bezpiecznie zażywać kąpieli:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru to stabilne 4 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru to stabilne 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, wiatr o sile 4 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, wiatr o sile 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, prędkość wiatru wynosi 4 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 4 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 19°C, wiatr o sile 4 m/s.

Wszystkie pomiary pochodzą z dzisiejszego poranka, co gwarantuje najbardziej aktualne dane dla wypoczywających nad morzem.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów z niepokojem śledziło doniesienia o gigantycznych, zielonych wirach fitoplanktonu, które na przełomie czerwca i lipca były widoczne z kosmosu między Szwecją a Łotwą. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności sinic. Woda w tym rejonie jest całkowicie czysta i wolna od tych mikroorganizmów. Brak ekstremalnych upałów w ostatnich dniach skutecznie hamuje rozwój tych uciążliwych bakterii, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku. Sytuacja jest stale monitorowana przez sanepid, a kolejne badanie jakości wody zaplanowano na 22 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi bardzo stabilne i komfortowe warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20°C w połączeniu z niemal równie ciepłą wodą (19°C) oraz łagodnym wiatrem o prędkości 4 m/s tworzy doskonały klimat zarówno do opalania, jak i rekreacji w wodzie. Warto jednak pamiętać, że morze bywa nieprzewidywalne. Choć dziś na masztach nie powiewają czerwone flagi, złotą zasadą każdego plażowicza powinno być każdorazowe sprawdzenie oznaczeń przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników pełniących dyżur na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie