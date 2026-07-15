Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-15 13:21

Po niedawnym uderzeniu potężnego sztormu wywołanego przez niż Bernadette, który w ubiegłym tygodniu spustoszył polskie wybrzeże, sytuacja w Darłowie wreszcie się ustabilizowała. W środę, 15 lipca, pogoda nad Bałtykiem sprzyja powrotowi na plaże, a wszystkie lokalne kąpieliska są już w pełni otwarte dla wypoczywających. Choć wiatr ucichł, to skutki niedawnych nawałnic wciąż są odczuwalne w postaci wyjątkowo rześkiej wody.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Darłowie. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Wszystkie osiem strzeżonych plaż w Darłówku Wschodnim i Zachodnim jest dziś otwartych, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. To wspaniała wiadomość po okresie niepokoju, kiedy to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne wywołane przez sztorm Bernadette zmusiły służby do zamknięcia kąpielisk wzdłuż całego wybrzeża. Bałtyk jednak ostatecznie uspokoił się po przejściu cyklonu i pozwala dziś na bezpieczne plażowanie.

Należy jednak pamiętać o zjawisku upwellingu – silne porywy wiatru zepchnęły cieplejszą wodę powierzchniową w głąb morza, wyciągając na jej miejsce lodowate masy z dna. W efekcie woda w Darłowie ma dzisiaj zaledwie 15°C, co może być sporym zaskoczeniem dla nieprzygotowanych plażowiczów.

Oto pełna lista otwartych kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 5: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 15°C, wiatr 2 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy znakomite wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Co ciekawe, niska temperatura wody (15°C) będąca skutkiem niedawnego sztormu oraz silniejsze mieszanie się warstw morza naturalnie hamują gwałtowny rozwój tych organizmów, które do zakwitu potrzebują znacznie cieplejszych warunków. Możecie więc bez obaw korzystać z uroków darłowskich plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

W środę w Darłowie panują umiarkowane warunki atmosferyczne. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny. Choć słońce zachęca do plażowania, wejście do wody o temperaturze 15°C wymaga rozsądku. Pamiętajcie o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do tak chłodnej wody należy schładzać organizm stopniowo, aby uniknąć szoku termicznego. Zawsze też zwracajcie uwagę na kolor flagi powiewającej na masztach i bezwzględnie stosujcie się do poleceń czuwających nad Waszym bezpieczeństwem ratowników.

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