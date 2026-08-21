Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Dziś, 21 sierpnia, warunki na darłowskich plażach są wyjątkowo stabilne. Wszystkie osiem monitorowanych kąpielisk jest oficjalnie otwartych dla amatorów morskich kąpieli. Choć pogoda w regionie może wieczorem przynieść gwałtowne załamanie, w ciągu dnia warunki wietrzne są bardzo łagodne, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi na plaży. Jakość wody na wszystkich kąpieliskach została oceniona pozytywnie przez inspekcję sanitarną, co oznacza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Oto pełna lista otwartych plaż w Darłówku wraz z aktualnymi parametrami:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

Warto pamiętać, że umiarkowana temperatura wody wynosząca 16°C wymaga odpowiedniej aklimatyzacji przed wejściem do morza, aby uniknąć szoku termicznego.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów w okresie letnim. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan Bałtyku w tym rejonie, a ostatnie badania potwierdzają pełne bezpieczeństwo pod względem biologicznym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Darłówku sprzyjają spacerom i spokojnemu wypoczynkowi: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Choć aura wydaje się łagodna, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy pozornej flaucie pod powierzchnią wody mogą kryć się niebezpieczne prądy wsteczne. Kąpmy się wyłącznie na strzeżonych plażach i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników – ich czujność i nasza odpowiedzialność to gwarancja bezpiecznego powrotu z wakacji.

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