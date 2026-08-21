Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 12:59

Wszystkie oficjalne kąpieliska w Darłowie są dziś, 21 sierpnia, otwarte dla mieszkańców i turystów, zachęcając do bezpiecznego wypoczynku nad wodą przy umiarkowanej temperaturze powietrza sięgającej 18°C. Po niedawnych tragicznych wydarzeniach w Darłówku, gdy silny prąd wsteczny porwał dwoje plażowiczów, ratownicy szczególnie apelują o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Chociaż dzisiejszy wiatr jest spokojny, czujność nad Bałtykiem pozostaje kluczem do udanego i bezpiecznego urlopu.

Wieża ratownicza z białą flagą na pustej piaszczystej plaży nad morzem. O pogodzie w Darłowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Dziś, 21 sierpnia, warunki na darłowskich plażach są wyjątkowo stabilne. Wszystkie osiem monitorowanych kąpielisk jest oficjalnie otwartych dla amatorów morskich kąpieli. Choć pogoda w regionie może wieczorem przynieść gwałtowne załamanie, w ciągu dnia warunki wietrzne są bardzo łagodne, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi na plaży. Jakość wody na wszystkich kąpieliskach została oceniona pozytywnie przez inspekcję sanitarną, co oznacza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Oto pełna lista otwartych plaż w Darłówku wraz z aktualnymi parametrami:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.
  • Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

Warto pamiętać, że umiarkowana temperatura wody wynosząca 16°C wymaga odpowiedniej aklimatyzacji przed wejściem do morza, aby uniknąć szoku termicznego.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów w okresie letnim. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan Bałtyku w tym rejonie, a ostatnie badania potwierdzają pełne bezpieczeństwo pod względem biologicznym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Darłówku sprzyjają spacerom i spokojnemu wypoczynkowi: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Choć aura wydaje się łagodna, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy pozornej flaucie pod powierzchnią wody mogą kryć się niebezpieczne prądy wsteczne. Kąpmy się wyłącznie na strzeżonych plażach i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników – ich czujność i nasza odpowiedzialność to gwarancja bezpiecznego powrotu z wakacji.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki