Sinice Chłopy 20.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Sztormowa aura, która przyniosła porywisty wiatr i wysokie fale, zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag na całym lokalnym wybrzeżu. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem sprawia, że kąpiel w morzu jest obecnie śmiertelnie niebezpieczna.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk:

Chłopy 208B – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną wywieszenia czerwonej flagi są: silny wiatr, wysoka fala oraz prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– (czerwona flaga). Przyczyną wywieszenia czerwonej flagi są: silny wiatr, wysoka fala oraz prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Chłopy 214 – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Kąpielisko wyłączone z użytku z tych samych powodów: silny wiatr, wysoka fala i prądy wsteczne. Warunki na miejscu to: temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C oraz wiatr o prędkości 5 m/s.

Warto pamiętać, że podane parametry mogą ulec zmianie, a w połączeniu ze wzburzonym morzem i prądami wstecznymi tworzą śmiertelne zagrożenie, którego pod żadnym pozorem nie wolno lekceważyć.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiają się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 14 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 22 lipca. Choć obecnie wejściu do wody przeszkadzają fale i wiatr, to pod względem biologicznym Bałtyk w tym rejonie pozostaje całkowicie czysty.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Chłopach wymagają zmiany planów – temperatura powietrza oscyluje wokół 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Północno-zachodni wiatr dodatkowo potęguje odczucie chłodu. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników, obserwować maszty na plaży i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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