Sinice Chłopy 20.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 10:32

Planując poniedziałkowy wypoczynek w Chłopach, należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ pogoda mocno utrudnia plażowanie. Z powodu gwałtownego załamania aury, silnego wiatru oraz niebezpiecznie wysokich fal wywołanych sztormem na Bałtyku, 20 lipca wszystkie kąpieliska w tej miejscowości zostały zamknięte. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest bezpieczna, czerwone flagi jednoznacznie nakazują pozostanie na brzegu ze względu na silne prądy wsteczne.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zamkniętych kąpieliskach w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy 20.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Sztormowa aura, która przyniosła porywisty wiatr i wysokie fale, zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag na całym lokalnym wybrzeżu. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem sprawia, że kąpiel w morzu jest obecnie śmiertelnie niebezpieczna.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk:

  • Chłopy 208BZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną wywieszenia czerwonej flagi są: silny wiatr, wysoka fala oraz prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s.
  • Chłopy 214ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Kąpielisko wyłączone z użytku z tych samych powodów: silny wiatr, wysoka fala i prądy wsteczne. Warunki na miejscu to: temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C oraz wiatr o prędkości 5 m/s.

Warto pamiętać, że podane parametry mogą ulec zmianie, a w połączeniu ze wzburzonym morzem i prądami wstecznymi tworzą śmiertelne zagrożenie, którego pod żadnym pozorem nie wolno lekceważyć.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiają się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 14 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 22 lipca. Choć obecnie wejściu do wody przeszkadzają fale i wiatr, to pod względem biologicznym Bałtyk w tym rejonie pozostaje całkowicie czysty.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Chłopach wymagają zmiany planów – temperatura powietrza oscyluje wokół 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Północno-zachodni wiatr dodatkowo potęguje odczucie chłodu. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników, obserwować maszty na plaży i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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