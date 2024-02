Prawdziwy "złoty strzał"

Sensacyjne znalezisko w centrum miasta. To XVIII-wieczny złoty dukat!

Ktoś zgubił go najprawdopodobniej ponad 200 lat temu. Pochodzący z XVIII wieku złoty dukat znalazł się na ulicy Okrzei w Kamieniu Pomorskim. Odkrycia dokonał pasjonat ze Stowarzyszenia Eksploracyjnego im. św. Korduli. Co ciekawe, znalezisko okazało się prawdziwym "złotym strzałem", gdyż to była jego pierwsza wyprawa na poszukiwanie skarbów.