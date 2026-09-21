Saperzy wywieźli bombę z czasów II wojny światowej. Ruch na wjeździe do Szczecina przywrócony

Niewybuch odkryty w lesie przy Kijewie

Potężną bombę znaleziono na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Informacje o znalezisku natychmiast uruchomiły procedury bezpieczeństwa. W poniedziałek rano do mieszkańców Szczecina, powiatu stargardzkiego, goleniowskiego i gryfińskiego wysłano alert RCB ostrzegający przed planowaną neutralizacją niewybuchu i zakazujący zbliżania się do zagrożonego obszaru.

Akcja saperów trwała kilkadziesiąt minut

Działania rozpoczęły się w poniedziałek po godz. 10:00. Na czas operacji wprowadzono objazdy, a ruch na kluczowym odcinku drogi został wstrzymany. Saperzy pracowali szybko i sprawnie.

– Po dwudziestu minutach saperom udało się podjąć i wywieźć niewybuch. Ruch na Węźle Kijewo oraz ul. Szosa Stargardzka został przywrócony – poinformował rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Drogi znów otwarte, zagrożenie usunięte

Po zakończeniu operacji kierowcy mogli wrócić na trasy, a magistrat potwierdził, że sytuacja jest już w pełni opanowana. Bomba została przewieziona w bezpieczne miejsce, gdzie zostanie zneutralizowana zgodnie z procedurami.

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