Saperzy wywieźli bombę z czasów II wojny światowej. Ruch na wjeździe do Szczecina przywrócony

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Mateusz Tomaszewicz
2026-09-21 11:59

Szczecin odetchnął z ulgą. Saperzy podjęli i bezpiecznie wywieźli ogromny niewybuch znaleziony w rejonie węzła Kijewo. Ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza z czasów II wojny światowej została odkryta w piątek, a jej neutralizacja wymagała czasowego wstrzymania ruchu i wprowadzenia objazdów.

Niewybuch odkryty w lesie przy Kijewie

Potężną bombę znaleziono na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Informacje o znalezisku natychmiast uruchomiły procedury bezpieczeństwa. W poniedziałek rano do mieszkańców Szczecina, powiatu stargardzkiego, goleniowskiego i gryfińskiego wysłano alert RCB ostrzegający przed planowaną neutralizacją niewybuchu i zakazujący zbliżania się do zagrożonego obszaru.

Akcja saperów trwała kilkadziesiąt minut

Działania rozpoczęły się w poniedziałek po godz. 10:00. Na czas operacji wprowadzono objazdy, a ruch na kluczowym odcinku drogi został wstrzymany. Saperzy pracowali szybko i sprawnie.

– Po dwudziestu minutach saperom udało się podjąć i wywieźć niewybuch. Ruch na Węźle Kijewo oraz ul. Szosa Stargardzka został przywrócony – poinformował rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

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Po zakończeniu operacji kierowcy mogli wrócić na trasy, a magistrat potwierdził, że sytuacja jest już w pełni opanowana. Bomba została przewieziona w bezpieczne miejsce, gdzie zostanie zneutralizowana zgodnie z procedurami.

Ciężarówka z napisem Patrol Saperski w lesie pod Szczecinem. O akcji saperów przeczytasz na SE Szczecin.
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