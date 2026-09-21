Jechał na rowerze i nie mógł utrzymać pionu. Gdy dmuchnął w alkomat, prawie zabrakło skali

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-21 11:26

Niemal zabrakło skali w policyjnym alkomacie, gdy mundurowi ze Stepnicy zatrzymali 39‑letniego rowerzystę. Mężczyzna zataczał się na drodze tak mocno, że o mało nie wjechał w radiowóz. Badanie trzeźwości wykazało u niego prawie 3,5 promila alkoholu. Mundurowi nie mieli wątpliwości – to cud, że nikomu nic się nie stało.

Mężczyzna na rowerze obok policjanta trzymającego alkomat. O pijanym rowerzyście przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Zataczał się na drodze. „O mało nie najechał na radiowóz”

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu podczas patrolu policjantów z Posterunku Policji w Stepnicy. Funkcjonariusze zauważyli rowerzystę, który kompletnie nie panował nad jednośladem i jechał zygzakiem. Gdy podjechali bliżej, 39‑latek tak stracił równowagę, że o mało nie uderzył w policyjny radiowóz.

Mężczyzna przyznał, że wcześniej pił alkohol. Policjanci szybko potwierdzili jego słowa – alkomat wskazał prawie 3,5 promila, czyli wynik, przy którym wielu ludzi traci przytomność.

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Ile to jest dawka śmiertelna?

Eksperci podkreślają, że stężenie alkoholu powyżej 4 promili może być uznawane za dawkę śmiertelną dla większości osób. Przy 3,5 promila organizm jest skrajnie obciążony, a koordynacja, równowaga i czas reakcji są dramatycznie zaburzone. W takim stanie jazda na rowerze to igranie z życiem – swoim i innych.

Wysoki mandat i stanowczy apel policji

Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości policjanci ukarali 39‑latka mandatem w wysokości 2500 złotych. Mundurowi przypominają, że alkohol działa na rowerzystę tak samo jak na kierowcę samochodu – odbiera zdolność oceny sytuacji i wydłuża czas reakcji.

Nietrzeźwy cyklista może doprowadzić do groźnego wypadku, nawet jeśli porusza się z niewielką prędkością. Policja apeluje o rozsądek i zero tolerancji dla jazdy po alkoholu – niezależnie od tego, czy ktoś wsiada za kierownicę auta, czy na rower.

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