W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 149 propozycji, wśród nich były 124 projekty lokalne i 25 w kategorii „Zielonego SBO”, która jest nowością tegorocznej edycji. W sumie w głosowaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy głosujących oddając ponad 50 tysięcy głosów. Pula środków SBO 2024 to 17 200 000 zł, w tym 30% na projekty „Zielonego SBO” i 70% na projekty lokalne.

- Projekty realizowane w ramach SBO to wyjątkowe inwestycje i działania, za którymi stoją sami mieszkańcy – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Ich siłą jest to, że są odpowiedzią na lokalne potrzeby, od dużych inwestycji, po niewielkie udogodnienia. Razem tworzą wyjątkową wartość.

Zgodnie rekomendacjami miejskich radnych i zapisami nowego regulaminu SBO, do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii do wyczerpania puli środków. Oznacza to, że w przypadku, gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpie puli środków z danego obszaru, na realizację będzie miał szansę kolejny z listy, którego wycena będzie mieściła się w pozostałej kwocie.

Remis na Niebuszewie

W tym roku w obszarze lokalnym Niebuszewo doszło do remisu: dwa projekty znalazły się na pierwszym miejscu uzyskując najwyższą i jednakową ilość głosów. Zgodnie z zapisami regulaminu, o tym, który projekt wejdzie na listę zwycięzców zdecyduje losowanie, które odbędzie się podczas posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zwycięskie projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024:

w obszarze lokalnym SKOLWIN, STOŁCZYN, BUKOWO

TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ

w obszarze lokalnym WARSZEWO, OSÓW

Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskiej

w obszarze lokalnym GŁĘBOKIE-PILCHOWO, KRZEKOWO-BEZRZECZE, ZAWADZKIEGO-KLONOWICA

Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan

w obszarze lokalnym ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN

Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina

w obszarze lokalnym NIEBUSZEWO

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej (remis)

Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich (remis)

w obszarze lokalnym GOLĘCINO-GOCŁAW, ŻELECHOWA

Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach

w obszarze lokalnym DRZETOWO-GRABOWO

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38.

w obszarze lokalnym NIEBUSZEWO-BOLINKO

Naukowo-ruchowy plac zabaw przy szkole podstawowej nr 41 w Szczecinie

w obszarze lokalnym POGODNO

Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”

w obszarze lokalnym GUMIEŃCE

BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA.

Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym

w obszarze lokalnym ŚWIERCZEWO

MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA

Świeć blaskiem z odblaskiem

w obszarze lokalnym TURZYN

Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży

w obszarze lokalnym ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD

Boisko Marzeń - rekreacja i sport dla lokalnej społeczności

Dzień Dziecka w Śródmieściu

w obszarze lokalnym ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC, ŁĘKNO

Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach

HALO! CZYJA TO RZEŹBA? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia

Mama i Ja - Szkolenie z samoobrony.

w obszarze lokalnym CENTRUM

Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach

Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową.

Tablica informująca o jakości powietrza

w obszarze lokalnym POMORZANY

Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków

w obszarze lokalnym STARE MIASTO, NOWE MIASTO, MIĘDZYODRZE-WYSPA PUCKA

Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej

w obszarze lokalnym ŻYDOWCE-KLUCZ, PODJUCHY, ZDROJE

Puszcza Bukowa postój południe

w obszarze lokalnym DĄBIE, ZAŁOM-KASZTANOWE

Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu

w obszarze lokalnym SŁONECZNE, MAJOWE

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym

w obszarze lokalnym BUKOWE-KLĘSKOWO

Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo

w obszarze lokalnym PŁONIA-ŚMIERDNICA-JEZIERZYCE , KIJEWO, WIELGOWO – SŁAWOCIESZE – ZDUNOWO

Rewitalizacja oczka wodnego "Nasz Ocean" w Szczecin-Płoni

w kategorii ZIELONE SBO

„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław

Drzewa dla Szczecina

Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika

