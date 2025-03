To najbardziej opóźniona inwestycja w Szczecinie. Tak wyglądają postępy. Kiedy koniec "torowej rewolucji" na Pomorzanach?

Skarb znaleziony w śmieciach. Szklane przeźrocza sprzed ponad 100 lat trafiły już do muzeum

Quiz. Nie musisz być mistrzem informatyki, żeby poprawnie odpowiedzieć na te pytania. To wiedzą nawet dzieci!

Do interwencji doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Nadleśnictwa Goleniów. W czwartek, 13 marca strażnicy leśni ujęli na gorącym uczynku sprawców kradzieży krzewinek borówki czernicy. Przestępcy działali w porze nocnej, sądząc, że ich działania pozostaną niezauważone. Nie wiedzieli jednak, że od około dwóch tygodni byli obserwowani przez leśników.

Strażnicy leśni dokładnie monitorowali sposób ukrywania samochodu sprawców, a także godziny przyjazdu i wyjazdu z lasu. Dzięki staranności i determinacji udało się zatrzymać złodziei podczas wycinania krzewinek borówki.

"Choć wówczas panowała ciemność, nie sposób było nie zauważyć wyraźnego zaskoczenia na twarzach sprawców, którzy nie spodziewali się tak szybkiej interwencji"

- informuje Nadleśnictwo Goleniów.

Sprawcy przyznali się do winy, tłumacząc, że kradli krzewinki borówki czernicy z zamiarem ich odsprzedaży na rynku niemieckim i holenderskim, gdzie są one wykorzystywane m.in. do produkcji stroików. Skuszeni łatwym zarobkiem, postanowili zaryzykować. Niestety nie udało im się. Obaj zostali ukarani grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Zabezpieczone na miejscu pęczki wyciętej borówki nie zmarnowały się. Rośliny zostały przekazane do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie do wykorzystania przez dzieci na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych.

i Autor: Nadleśnictwo Goleniów Ruszyli do lasu za łatwym zarobkiem. Nie spodziewali się, że są obserwowani

Czy rozpoznasz drzewo po liściu? Pytanie 1 z 10 Na początek łatwe pytanie: na jakim drzewie rosną takie liście? jesion dąb brzoza Następne pytanie