Rusza ważna inwestycja komunikacyjna na Krzekowie. Pierwsze utrudnienia dla kierowców

Od wtorku lepiej omijać rejon pętli tramwajowej, gdyż właśnie tam zaczną się prace przygotowawcze, co oznacza poważne utrudnienia w ruchu.

- Zmiany wprowadzone zostaną we wtorek 21 lutego na okres około 2 tygodni i zakładają zamknięcie rejonu pętli czyli ul. Żołnierskiej, Klonowica i wjazdu z ronda w ciągu ul. Szerokiej - tłumaczy Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Utrzymany będzie ruch komunikacji tramwajowej i autobusowej.

i Autor: Tramwaje Szczecińskie Utrudnienia na Krzekowie

Co się zmieni na Krzekowie?

To jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w tej części Szczecina, która sprawi, że okolice osiedla Zawadzkiego i Krzekowa zmienią się nie do poznania. Zakończona rok temu przebudowa ulicy Szafera będzie miała swoją kontynuację. Równolegle do ul. Szerokiej, między Rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ (na skrzyżowaniu ulic Szafera i Romera) i ulicą Sosabowskiego powstanie zupełnie nowa ulica, roboczo nazywana Nowoszeroką. Przedłużone zostanie również torowisko tramwajowe, które połączy ul. Żołnierską i pętlę na osiedlu Zawadzkiego. Istniejąca, mocno nadgryziona pętla na Krzekowie zostanie zlikwidowana, a tramwaje, które dotychczas kończyły trasę w tym miejscu, będą dojeżdżać do pętli przy hali Netto Arena, która została uruchomiona rok temu.

Nowa ulica będzie dwujezdniowa, powstaną chodniki, drogi dla rowerów, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe. Dzięki jej budowie zniknie "wąskie gardło" na terenie Krzekowa.

