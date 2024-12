Dziwne zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech. Niektóre mogą was nieźle zaskoczyć!

Jak informowaliśmy kilka dni temu, po raz pierwszy efekty działań wandali na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zauważono w ubiegły piątek, 13 grudnia. Ślady dewastacji na kwaterach 99A 99B 99C oraz 91 zauważyli pracownicy ochrony.

- Ich uwagę zwróciły poprzewracane znicze i kwiaty, porozlewany wosk - informuje Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.

W kolejnych dniach zwiększono patrole w tej okolicy. Mimo to, w poniedziałek po południu do Wydziału Usług Cmentarnych zadzwonił mężczyzna odwiedzający rodzinny grób.

- Zdenerwowany poinformował, że dwóch nastolatków dewastuje groby w pobliżu - dodaje Paulina Łątka. - Zauważył m.in., że na jednym z nich zrobili sobie małe ognisko z notatek i zeszytów.

Sprawcy zatrzymani. To 14-latkowie

Sprawa została zgłoszona na policję. Jak ustalili funkcjonariusze, do bulwersujących zdarzeń doszło w okresie od 9 do 19 grudnia. Analizując zebrane materiały dowodowe, policjanci ustalili wizerunki osób podejrzanych o zniszczenia. W czwartek po południu pracownicy Wydziału Usług Cmentarnych ZUK i ochroniarze, przy współpracy z policją, zatrzymali na cmentarzu dwóch 14-latków.

- Po przewiezieniu do jednostki przedstawiono im zarzuty. Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności procesowe. Mundurowi docierają do rodzin pokrzywdzonych w wyniku działań nieletnich, przyjmują zawiadomienia - informuje biuro prasowe KMP Szczecin.

Młodzi podejrzani usłyszeli zarzuty związane ze znieważeniem miejsca spoczynku zmarłych. Ze względu na wiek sprawców, sprawą będzie zajmował się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

i Autor: UM Szczecin Dewastacja na Cmentarzu Centralnym

Cmentarz Centralny w Szczecinie

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie. Zajmuje powierzchnię ponad 172 hektarów, spoczywa na nim około 300 tysięcy osób. Cmentarz w formie parku powstał w latach 1899-1900 według projektu Wilhelma Meyera-Schwartau, któremu Szczecin zawdzięcza m.in. Wały Chrobrego. Rośnie na nim około 415 gatunków drzew i krzewów, także egzotycznych - pochodzących m.in. z Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu.

