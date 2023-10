Polscy studenci piją je litrami w akademikach, w Niemczech to symbol luksusu. Pojechaliśmy do sklepu w Niemczech i oniemieliśmy

Różowy to kolor radosny i energetyczny, kojarzący się wielu osobom z lalką Barbie i małymi dziewczynkami i często uznawany za nieco infantylny i kiczowaty. Róż ma także inne - poważniejsze oblicze i znaczenie. Jest to bowiem kolor symbolizujący walkę z rakiem piersi. Październik od wielu lat uznawany jest za miesiąc poświęcony profilaktyce nowotworów piersi.

Marsz Różowej Wstążki w Szczecinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marsz Różowej Wstążki ma na celu przypomnieć kobietom o badaniu swoich piersi, a także jak ważna jest profilaktyka dotycząca raka piersi. Różowy korowód wystartował w samo południe spod urzędu miasta i przeszedł ulicami miasta pod Filharmonię im. M. Karłowicza. Podczas wydarzenia kobiety mogły także dowiedzieć się jak przeprowadzić samobadanie oraz dlaczego warto regularnie robić mammografię. Marszowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje, m.in. konkurs na najciekawszą różową stylizację, stoiska profilaktyczno-edukacyjne czy naukę samobadania piersi na fantomie. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób.

Organizatorką szczecińskiego wydarzenia od samego początku, czyli od 14 lat, jest Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji MOŻESZ, zajmującej się szeroko pojętym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.

- Marsz jest po to, żeby przypominać kobietom, że co miesiąc powinny wykonywać samobadanie - mówi Joanna Sawicka-Budziak. - To jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyły budowy naszych piersi, żebyśmy regularnie trzema palcami badały te piersi i kiedy tylko coś się zacznie dziać, żebyśmy szybko zgłaszały się do lekarza.

Warto pamiętać, że nowotwór piersi może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, zawodu czy stopnia zamożności. Z chorobą spotykają się zarówno zwykli ludzie jak i osoby znane. Z rakiem piersi zmagały się m.in. tak znane kobiety znane z pierwszych stron gazet jak Olivia Newton-John, Shannen Doherty, Jane Fonda, Anastacia czy Kylie Minogue.