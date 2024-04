Koleje Dolnośląskie poinformowały, że w 2024 roku ponownie uruchomią na czas wakacji połączenie Wrocław- Świnoujście.

- Połączenie KD do Świnoujścia po raz pierwszy zostało uruchomione 24 czerwca 2023 r. Bardzo szybko stało się popularne, bo w zeszłym roku skorzystało z niego ponad 7 tysięcy pasażerów - mówi prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski. - Tak duże zainteresowanie tym połączeniem ponadregionalnym było dla nas pozytywnym zaskoczeniem.

Jak dodaje prezes KD, korzystali z niego nie tylko pasażerowie z Dolnego Śląska, ale również mieszkańcy województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

W tym roku pod szyldem Kolei Dolnośląskich w weekendy od 22 czerwca do 1 września do Świnoujścia będą jeździć pięcioczłonowe pociągi Impuls 45WE, a nie – jak do tej pory – Elf 2 48WEc. KD Premium Nadmorski będzie kursował przez stacje: Wrocław Główny, Legnica, Lubin, Głogów, Zielona Góra Główna, Szczecin Dąbie, Międzyzdroje, Świnoujście. Pociąg nie będzie zatrzymywał się m.in. w Kostrzynie, Gryfinie czy Goleniowie i ominie stację Szczecin Główny.

Pociągi będą kursować w soboty i niedziele. Z Wrocławia będą wyjeżdżać o godz. 6:44, by dotrzeć do Świnoujścia o godz. 11:48. Pociągi powrotne wyjadą ze Świnoujścia o godz. 15:00. Planowany przyjazd do Wrocławia to godz. 20:02.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze znana cena biletów. W ubiegłym roku za bilet na całą trasę między Wrocławiem i Świnoujściem trzeba było zapłacić 79 zł. Bilet na trasie Legnica-Świnoujście kosztował o 10 zł mniej.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Dalej