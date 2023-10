i Autor: Grzegorz Kluczyński Plac Batorego odzyska dawny blask

Są chętni wykonawcy

Reprezentacyjne ale zaniedbane miejsce w centrum Szczecina odzyska dawny blask. Są chętni na przebudowę placu Batorego

SES 13:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zniknie mało estetyczny basen przeciwpożarowy, pojawi się fontanna, miejsca do wypoczynku i zabawy, a także nowe szlaki spacerowe. Tak ma wyglądać zrewitalizowany plac Batorego. Po wielu latach inwestycja ma w końcu szansę na realizację. Do przetargu ogłoszonego przez miasto zgłosiły się trzy firmy, które są chętne do podjęcia się tego zadania.