Postrzelił 17-latkę w centrum Szczecina. Sąd podjął decyzję

Postrzelił 17-latkę w centrum miasta

Przypomnijmy, do dramatycznych scen doszło 7 czerwca 2024 roku, na placu Rodła w Szczecinie. 15-latek postrzelił z broni gazowej 17-letnią dziewczynę.

„Córka była w centrum handlowym z chłopakiem. Na parkingu doszło do sprzeczki między nimi a grupką osób, w której był 15-latek. W pewnym momencie nastolatek zaczął strzelać, a reszta grupy uciekła”

- relacjonował ojciec poszkodowanej dziewczyny, cytowany przez TVN24.

Na miejsce przyjechała policja, jednak według relacji ojca 17-latki, funkcjonariusze mieli odjechać, nie wzywając służb ratunkowych. Mieli tylko zapytać czy poszkodowana 17-latka potrzebuje pomocy, ta jednak będąc w szoku - odmówiła. Ostatecznie 17-latka z raną w okolicy twarzy trafiła do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Po kilku godzinach wróciła do domu. 15-letni wówczas sprawca został zatrzymany i decyzją sądu trafił do schroniska dla nieletnich.

Sąd podjął decyzję

Rok po tych dramatycznych wydarzeniach na placu Rodła, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie ogłosił wyrok w sprawie sprawcy. 16-latek zostanie umieszczony w ośrodku wychowawczym na okres trzech lat. Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny, co oznacza, że obrona ma prawo do wniesienia odwołania.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie