Seniorzy za kółkiem. Rekordzistka zrobiła prawo jazdy w wieku 76 lat

Większość kursantów przystępujących w Polsce do egzaminu na prawo jazdy to osoby poniżej 20. roku życia, ale również seniorzy nie rezygnują ze swoich marzeń o zdobyciu uprawnień. Coraz częściej zdarza się, że na kurs zapisują się osoby po 70. roku życia. Co więcej, trend dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Szkoły jazdy odwiedzają też osoby posiadające prawo jazdy, które jednak przez wiele lat z niego nie korzystały. Chcą one odświeżyć zdobyte przed laty umiejętności i móc na co dzień z nich korzystać.

Serwis Lelum.pl podaje, że tegoroczną rekordzistką pod względem wieku zdobycia prawa jazdy jest mieszkanka województwa zachodniopomorskiego, która egzamin zdała mając 76 lat. Z kolei wśród mężczyzn rekordzistą jest mieszkaniec Opola, który prawo jazdy zdobył mając 74 lata. Poniżej dalsza część artykułu.

- Osoby starsze są często bardziej dokładne, podchodzą do nauki bardziej odpowiedzialnie. Mam też wrażenie, że chcą nauczyć się jeździć perfekcyjnie, dlatego też dłużej to im zajmuje. To nie znaczy, że nie nauczą się tego samego, co młodsi - mówi w rozmowie z Lelum.pl instruktorka prawa jazdy Monika Kot.

Warto podkreślić, że w Polsce nie obowiązuje limit wieku ograniczający możliwości zrobienia prawa jazdy. Po ukończeniu 80. roku życia dokument uprawniający do kierowania samochodami traci natomiast ważność i wymaga odnowienia. Warunkiem ponownego uzyskania uprawnień jest między innymi przejście badania wzroku.

