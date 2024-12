i Autor: jesus192 / CC0 / pixabay.com, Kindel Media / CC0 / pexels.com Regularnie okradał kioski i skrzynki na prasę. Interesował go wyłącznie jeden rodzaj czasopism

42-letni mężczyzna wpadł w ręce szczecińskich policjantów po serii kradzieży gazet. Na celownik obrał sobie kioski i skrzynki na gazety w rejonie sklepów wielkopowierzchniowych. Co ciekawe, interesował go wyłącznie jeden rodzaj czasopism. I wcale nie były to pisma dla dorosłych.