Znasz się na kotach? Quiz

Koty po urodzeniu są ślepe, a może nie mają węchu? Ile średnio lat żyją koty domowe? Jakiego smaku nie czują koty? To tylko niektóre z pytań, które znalazły się w naszym quizie dotyczącym kotów. Prawdziwy kociarz powinien zdobyć komplet 15 punktów.

Znasz się na kotach? Udowodnij to. Bez kompletu nie pokazuj się swojemu kotu! Pytanie 1 z 15 Kocieta po urodzeniu: są ślepe nie mają wąsów nie mają węchu Dalej

