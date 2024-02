QUIZ. Wzięliśmy 10 pytań za 500 zł z Milionerów TVN. Wstyd nie znać odpowiedzi!

Milionerzy TVN to teleturniej, który każdego wieczora przyciąga przed ekrany tysiące telewidzów. Zmagania uczestników śledzone są z zapartym tchem, bo każde kolejne pytanie to większa wygrana, która przy 12 poprawnych odpowiedziach rośnie do tytułowego miliona zł. Kto z nas nie siedział przed telewizorem i nie próbował odpowiadać? Ja bym to zrobił lepiej! Ja bym wiedział - słychać co wieczór w polskich domach. Czy aby na pewno? Zebraliśmy 10 najprostszych pytań z Milionerów TVN za 500 zł. Poradziłbyś sobie ze wszystkimi i zdobył komplet punktów? Nie czekaj i już teraz rozwiąż quiz i podziel się z nami wynikiem w komentarzu.

Pytanie 1 z 9 Wprost to bez: grudek gródków ogródek ogródków

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.