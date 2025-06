QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przeciętny Polak zdobywa 6/10. Jak pójdzie Tobie?

Wakacyjny dojazd nad morze będzie łatwiejszy. Z tych miast w kilka godzin dojedziesz do Świnoujścia!

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przeciętny Polak zdobywa 6 punktów. A ty? Pytanie 1 z 10 Keith Richards jest legendarnym gitarzystą zespołu: The Rolling Stones Pink Floyd Aerosmith Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.