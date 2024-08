To jedna z najczystszych plaż nad Bałtykiem. Śnieżnobiały piasek i muszelki to początek! Malediwy się chowają!

Język śląski jest niezwykle bogata i różnorodna. Wszystko ze względu na regionalizmy, specyficzne struktury gramatyczne i środki stylistyczne, ale także neologizmy i onomatopeje. Największą rolę w jej kształtowaniu odegrały języki takie jak: polski, niemiecki, słowacki i morawski. Wielu osobom może sprawiać trudność dogadanie się z mieszkańcem tego regionu. Szczególnie, że niektóre słowa kompletnie nie przypominają tych, które znajdują się w oficjalnym słowniku języka polskiego. Jeśli mieliście okazję przeczytać "Kajś" Zbigniewa Rokity, albo którąkolwiek książkę Szczepana Twardocha, z pewnością sobie poradzicie z naszym quizem. Do dzieła!

Quiz. Trudne śląskie słowa. Sprawdź gorolu czy wiesz, co znaczą Pytanie 1 z 10 Coś na dobry początek. Wiecie co po śląsku oznacza cera? Cerata Córka Cera (skóra na twarzy) Dalej

