i Autor: Pixabay Quiz. Tych tekstów nigdy nie usłyszysz od matki. Sprawdź, czy rozpoznasz je wszystkie

Rozrywka

26 maja to święto wszystkich mam, a my mamy dla Was quiz, którym chcemy nieco z przymrużeniem oka uczcić właśnie ten dzień. Doskonale znacie kultowe teksty matek z lat 90., ale czy rozpoznacie teksty, które nigdy nie usłyszy żadne dziecko? Zapraszamy do zabawy. Sprawdź czy odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania.