Wszyscy kochamy bajki. Kiedyś ich opowiadania była tradycją ludową, wspólną dla wszystkich kultur. Jednym z największych twórców przemysłu rozrywkowego w historii, legendą animacji i filmu był niewątpliwe Walter Elias Disney. Wraz z bratem założyli przedsiębiorstwo Walt Disney Productions, znane obecnie pod nazwą The Walt Disney Company. To obecnie druga co do wielkości korporacja mediowa świat. To Disney stworzył kultową Myszkę Miki, psa Pluto i kaczora Donalda. Czas sprawdzić, jak dobrze znacie bajki Disneya. Urodzeni w latach 80. nie powinni mieć problemów z odpowiedziami na te pytania. Do dzieła!

QUIZ. Sprawdź, jak dobrze znasz bajki Disneya. Dla urodzonych w latach 80. to formalność Pytanie 1 z 15 1. Na rozgrzewkę coś prostego. Jak mieli na imię przyjaciele Simby Timon i Rumba Timon i Pumba Limon i Tumba Dalej

