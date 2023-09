i Autor: shutterstock

QUIZ. Sobotnia ortografia. Takie dyktando piszą 15-latkowie. Banał?

W każdą sobotę przygotowujemy dla Was test sprawdzający waszą umiejętność posługiwania się językiem polskim. Nie bez kozery uchodzi on za jeden z najtrudniejszych na świecie. Jak co tydzień pytania mogą być dla Was zaskakujące, a osiągnięcie kompletu punktów będzie możliwe jedynie dla prawdziwych orłów.