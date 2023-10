QUIZ. Polska czy Niemcy? Komplet punktów tylko dla prawdziwych mistrzów!

Grzybiarze w szoku. W lasach pojawiły się tajemnicze instalacje. Do czego służą siatki rozwieszone między drzewami?

O co chodzi?

To był koszmar!

Nie tylko prawo jazdy do wymiany! Kolejny obowiązek dla kierowców, nowe przepisy dotyczą prawie miliona osób

W naszej najnowszej zabawie postanowiliśmy sprawdzić czy jesteście w stanie, za pomocą jednego zdjęcia odgadnąć, czy zostało ono zrobione w Polsce, czy u naszego zachodniego sąsiada. Wbrew pozorom, zadanie wcale nie jest takie łatwe. Jak sobie z nim poradzić? Podpowiadamy: zwracajcie uwagę na szczegóły!

Nawet jeśli nie uda Wam się zdobyć kompletu punktów, gwarantujemy dobrą zabawę!

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Rozmówki "polsko-zagraniczne". Niektóre słówka was zaskoczą, albo rozbawią do łez!

» Nieoczywiste ATRAKCJE turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu?

» Te państwa NAPRAWDĘ tak się nazywają! Rozpoznasz je wszystkie?

» Polska czy Rumunia - rozpoznasz po jednym zdjęciu?

» Szczecin czy Berlin? Potrafisz odróżnić te miasta?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.