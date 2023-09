Quiz. Modlitwy, które wryły się w pamięć. Nawet ateista powinien zgarnąć maksa!

i Autor: Ben White / Unsplash

Quiz. Modlitwy, które wryły się w pamięć. Zna je każdy. Nawet ateista powinien zgarnąć maksa!

Co tydzień miliony Polaków udają się do kościołów i biorą udział w mszach świętych. Wierni próbują nawiązać kontakt z Bogiem poprzez modlitwę. Ich intencje są różne - od próśb po podziękowania za otrzymane dobro. Często "rozmawiają" ze Stwórcą za pomocą samodzielnie dobranych słów, ale w Kościele Katolickim jest wiele modlitw odmawianych przy różnych okazjach. Znasz dobrze ich teksty? Przekonaj się! Mamy 10 pytań dotyczących treści najbardziej podstawowych modlitw. Nawet osoba niewierząca z pewnością je kojarzy! Do dzieła.