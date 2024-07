Czy wiecie jak Ślązacy mówią o miłości? Co prawda na Śląsku mniej się gada, a więcej robi. Jednak jest wiele sposobów na to by po śląsku wyrazić miłość do drugiej osoby. Spróbujcie odpowiedzieć na 10 pytań w naszym quizie i sprawdźcie czy poradzicie w miłość po śląsku. Do dzieła!

QUIZ. Jak się mówi po śląsku: Kocham Cię? Sprawdź czy znasz ten słownik miłości Pytanie 1 z 10 Jak po śląsku powiemy: Kocham Cię? Jo Ciem kochom Jo Ci przaja Jo Cie miłuja Dalej

