Kto choć raz nie zawahał się pisząc słowo chuligan, mając przed oczami skojarzenie z angielskim słowem "hooligans", niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie jeden hultaj, miewał bowiem problemy z poprawną pisownią "h" i "ch". Bo gdy dopadnie melancholia i człowiek zbyt mocno się rozmarzy, może dać się wyprowadzić na manowce. Wówczas przyda się głęboki wdech, i nawet hipochondryk bez zawrotów głowy będzie wiedział co to jest chryzelefantyna.

Gotowi? Zatem do dzieła. Przed wami 10 pytań. Łatwo nie będzie

QUIZ. Wyrazy z "h" i "ch", które sprawiają trudności. Potrafisz je poprawnie zapisać? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Jak zapiszecie to słowo Chandra Handra Dalej

