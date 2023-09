Grzybobrania nie będzie. Zakazano wstępu do lasów, obszar się powiększa

To nie jest dobra wiadomość!

QUIZ. Tylko 2% Polaków umie to rozwiązać. Sprawdź, czy jesteś bystry, a może jedynie ci się wydaje

Taka dawka mogła go zabić, a on wsiadł za kółko! Alkomat omal nie eksplodował. "Jechali z kolegą po paliwo"

Grzybiarze odetchną z ulgą. Zakaz wstępu do lasu już nie obowiązuje. ASF wciąż groźny

Świat według Kiepskich. Co wiesz o głównym bohaterze?

Świat według Kiepskich to kultowy polski serial komediowy. Emitowano go na antenie Polsatu od od 16 marca 1999 do 16 listopada 2022. Serial był jednym z najdłużej emitowanych polskich seriali.

Serial opowiada o życiu rodziny Kiepskich i ich sąsiadów, którzy mieszkają w starej kamienicy we Wrocławiu. Głównym bohaterem jest Ferdynand Kiepski.

Co wiesz o Ferdynandzie Kiepskim? QUIZ

Ile wiesz o Ferdku Kiepskim? Quiz tylko z pozoru wydaje się łatwy. 8/10 to będzie naprawdę dobry wynik!

Quiz. Ferdek Kiepski skrywa wiele tajemnic. Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się aktor grający Ferdynanda Kiepskiego? Ryszard Kotys Andrzej Grabowski Cezary Żak Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem... Te teksty disco polo zna każdy! 12/15 to obowiązek [QUIZ] Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego... Dokończ piosenkę "Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem..." Wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem. Późną nocą szedłem i Cię nie spotkałem. Strasznym lasem szedłem, ale się nie bałem. Dalej